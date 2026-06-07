Șofer din Oradea prins la volan deși avea permisul suspendat, pe DN 75, în Alba: Polițiștii au deschis dosar penal
Șofer din Oradea prins la volan deși avea permisul suspendat, pe DN 75, în Alba: Polițiștii au deschis dosar penal
Un bărbat de 58 de ani din municipiul Oradea a fost depistat de polițiști conducând un autoturism pe DN 75, în orașul Baia de Arieș, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
Incidentul a avut loc în data de 6 iunie 2026, în jurul orei 11:40, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia de Arieș au oprit autoturismul pentru un control de rutină.
În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că șoferul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care acesta s-a urcat la volan, în ciuda restricțiilor legale aflate în vigoare.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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