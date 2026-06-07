FOTO | Razie la Sebeș și pe DN 67C Transalpina: AMENZI de peste 1.200 de lei, un permis reținut și un certificat retras pentru nereguli la regimul rutier

Razie la Sebeș și pe DN 67C Transalpina: AMENZI de peste 1.200 de lei, un permis reținut și un certificat retras pentru nereguli la regimul rutier

Sâmbătă, 6 iunie 2026, în intervalul orar 14.00 – 23.00, polițiștii rutieri și cei de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, au derulat o acțiune pe raza municipiului și pe DN 67 C.

Potrivit IPJ Alba, obiectivul acestei acțiuni l-a constituit prevenirea producerii accidentelor rutiere generate de nerespectarea regimului legal de viteză și combaterea conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

În urma neregulilor depistate, polițiștii au aplicat 65 de sancțiuni contravenționale, la OUG 195/2002, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 1.215 lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.

În cadrul acțiunii, conducătorii auto au fost îndemnați să circule cu prudență și să respecte regulile de circulație, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți.

sursa: IPJ Alba

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