S-a certat cu partenera și a strâns-o de gât: Bărbat din Poșaga, reținut de polițiștii din Alba. A fost emis și un ordin de protecție provizoriu
S-a certat cu partenera și a strâns-o de gât: Bărbat din Poșaga, reținut de polițiștii din Alba. A fost emis și un ordin de protecție provizoriu
Un bărbat de 38 de ani din Poșaga a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Baia de Arieș după ce s-a certat cu partenera sa, o femeie de 26 de ani, și a strâns-o de gât în urma discuțiilor purtate în contradictoriu.
Individul s-a ales și cu ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.
Potrivit IPJ Alba, la data de 17 noiembrie 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Poșaga, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 16/17 noiembrie 2026, bărbatul, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi strâns-o de gât pe partenera sa, în vârstă de 26 de ani.
De asemenea, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbat.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
20 noiembrie 2026 | Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați va fi arborat pe Catedrala Încoronării: „Semnul că Alba Iulia se pregătește să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională”
Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați va fi arborat pe Catedrala Încoronării: „Semnul că Alba Iulia se pregătește să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională” Vineri, 20 noiembrie 2026, urmează să fie arborat pe Catedrala Încoronării un drapel uriaș de 42 de metri care va întâmpina românii care vin la Alba […]
18 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 18 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Tânăr de 19 ani din Ocna Mureș, depistat la volan cu permisul suspendat, în localitatea Unirea: Este cercetat de polițiști
Tânăr de 19 ani din Ocna Mureș, depistat la volan cu permisul suspendat, în localitatea Unirea: Este cercetat de polițiști Un tânăr de 19 ani din Ocna Mureș a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Acesta a fost oprit pentru control în localitatea Unirea, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
18-19 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș
Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Cod Portocaliu pe râul Timiș Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor participa la manifestările dedicate Zilei Naționale a României
Surse: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026. Președintele și secretarul general al PNL vor...
Știrea Zilei
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de vânt
Alertă de urs… degeaba la Ciugud! Jandarmii au intervenit de urgență, dar „animalul” era un sac de gunoi purtat de...
Mariana Gligor, tulnicăreasa din Câmpeni – 79 de ani de viață dedicați cântecului moțesc și păstrării tradițiilor din Munții Apuseni
Mariana Gligor, tulnicăreasa din Câmpeni – 79 de ani de viață dedicați cântecului moțesc și păstrării tradițiilor din Munții Apuseni...
Curier Județean
20 noiembrie 2026 | Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați va fi arborat pe Catedrala Încoronării: „Semnul că Alba Iulia se pregătește să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională”
Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați va fi arborat pe Catedrala Încoronării: „Semnul că Alba Iulia se pregătește să-i...
18 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...