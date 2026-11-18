S-a certat cu partenera și a strâns-o de gât: Bărbat din Poșaga, reținut de polițiștii din Alba. A fost emis și un ordin de protecție provizoriu

Un bărbat de 38 de ani din Poșaga a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Baia de Arieș după ce s-a certat cu partenera sa, o femeie de 26 de ani, și a strâns-o de gât în urma discuțiilor purtate în contradictoriu.

Individul s-a ales și cu ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 noiembrie 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Poșaga, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 16/17 noiembrie 2026, bărbatul, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi strâns-o de gât pe partenera sa, în vârstă de 26 de ani.

De asemenea, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente.

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