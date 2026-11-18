Aplicația „Titluri de proprietate” a fost repusă în funcțiune: Când revine MyEterra

ANCPI a anunțat miercuri, 18 noiembrie 2026 reluarea funcționării aplicației „Titluri de proprietate”, integrată în sistemul eTerra, după atacul cibernetic din luna iulie. Primăriile, notarii publici, persoanele autorizate în cadastru și instituțiile statului pot accesa din nou documentele. În schimb, MyEterra, inclusiv serviciul de plată electronică ePay, se află încă în etapa finală de testare.

Aplicația „Titluri de proprietate” funcționează ca modul integrat în sistemul eTerra și poate fi accesată de primării, notari publici, persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, precum și de alte instituții ale statului a căror activitate presupune accesul la acest tip de documente.

Repunerea în funcțiune a aplicației facilitează accesul la informațiile privind titlurile de proprietate, contribuind la simplificarea procedurilor administrative, eficientizarea activității profesioniștilor și soluționarea mai rapidă a solicitărilor cetățenilor.

După atacul cibernetic din luna iulie, sistemele informatice ale ANCPI sunt repuse în funcțiune etapizat, în urma unor verificări și testări riguroase de securitate, necesare pentru protejarea datelor și asigurarea funcționării stabile a serviciilor.

În ceea ce privește serviciile online destinate cetățenilor, aplicația MyEterra, care va avea integrată și funcționalitatea de plată electronică ePay, se află în faza finală de testare.

”Reluarea serviciilor oferite prin MyEterra, inclusiv posibilitatea obținerii online a extraselor de carte funciară, este o prioritate imediată pentru conducerea ANCPI.

În același timp, nu vom face niciun compromis în ceea ce privește securitatea sistemelor informatice și protecția datelor. Este esențial ca serviciile digitale oferite cetățenilor și partenerilor instituționali să fie nu doar disponibile, ci și sigure și stabile.

ANCPI continuă demersurile pentru restabilirea tuturor serviciilor informatice și va informa publicul cu privire la reluarea funcționării acestora.”, a explicat noul director general al ANCPI, Radu Codruț Ștefănescu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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