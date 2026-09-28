Rundă modestă pentru conjudețene! Doar o remiză, LPS Sebeș, la Under 17. Înfrângeri pentru CSM Unirea Alba Iulia, la Sibiu

Rundă modestă pentru conjudețenele care activează în Seria 7 a competițiilor organizate de FRF: o singură remiză, LPS Sebeș, la Under 17 (primul punct stagional) și 3 eșecuri!

În etapa 7 este dubla LPS Cluj – LPS Sebeș (sâmbătă, 3 octombrie), CSM Unirea Alba Iulia – stă.

*Under 19: LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 1-3 (0-2), golul de onoare marcat de Ghitan (63). Pentru gazde, cu a doua înfrângere la rând, antrenorul Denis Cunțan a mizat pe: Similie – Davel, Crișan, A. Cătană, Nicola, Rădac, Boca, Ghitan, Topală, E. Vlad, Todea; au mai intrat Cibu, Horșa, Câmpean, Zdroba, Fulea; rezervă Cioara;

Alma Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), a deschis scorul Șut (26). Alexandru Kalanyos i-a utilizat pe Fechete – Dîrman, Jurj, Șut, R. Cristea, Duna, Goia, Ghioancă, Simina, Onilă, Bobăilă; au mai intrat L. Vlad, Văidean. Oțel, Hațegan, rezerve Crețu, Ursa, Iodi, Dicu, Bradu. În clasament, CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 3, cu 9 puncte în 5 jocuri (golaveraj 15-7), iar LPS Sebeș pe poziția a patra, cu 6 puncte din 4 întâlniri (golaveraj 3-6).

Under 17: LPS Sebeș – CSC Șelimbăr 2-2 (2-2), gazdele au egalar în două rânduri prin Săliștean (32), Chihaiu (39), în disputa codașelor. Au jucat Lemac – Săliștean, Maier, Hada, Ad. Țăran, Al. Dan, Negru, Ștefănescu, Berghian, Ciucur, Chihaiu, au mai intrat Toma, R. Fulea, M. Țăran, Suba, Lupu, rezerve O. Cătană, Zan, Marcu, Bocșa. Antrenor Cosmin Groza;

Alma Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia 5-0 (1-0). La „alb-negrii”, Stoia – Moruțan, Oargă, B. Rădoi, Lazăr, Hristea, Gărduș, Bocăniciu, R. Dan, Nichifor, Al. Rădoi; au mai intrat Marian, Șagău, Tioc, Neamțu, Buzilă-Suciu, rezerve Miclea, Manea, Florea (antrenor Florin Codleanu). CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 4 (7 puncte, golaveraj 6-14), iar LPS Sebeș este penultima cu un punct în 4 jocuri (golaveraj 5-13).

Foto: LPS Sebeș, CSM Unirea Alba Iulia

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