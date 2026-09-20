Foto: CSM Unirea Alba Iulia, revanșă în derby „de Alba”, dublă victorie cu CSM Sebeș, la juniori Under 19 și Under 17
CSM Unirea Alba Iulia, revanșă în derby „de Alba”, dublă victorie la juniori Under 19 și Under 17
CSM Unirea Alba Iulia și-a luat revanșa în derby „de Alba”, dublă victorie la juniori Under 19 și Under 17
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„Alb-negrii” s-au revanșat în fața conjudețenei, care acum 18 zile, în Cupa României, s-a impus cu 4-0 și 3-1
Tot la Micești, în etapa a cincea a Seriei 10 a competițiilor organizate de FRF. CSM Unirea Alba Iulia a învins în ambele întâlniri
La Under 19 a fost 3-0 (0-0), goluri Bobăilă, Cristea și Șut. Echipa condusă de Alexandru Kalanyos este pe locul secund, cu 9 puncte, din 12 posibile, iar vizitatorii, conduși de Denis Cunțan a suferit primul eșec stagional
La Under 17, tot gazdele, pregătite de Florin Codleanu, au învins cu 2-1 (1-0), reușite semnata de R. Dan și Al. Rădoi. Albaiulienii sunt pe locul 5, cu 7 puncte, iar formația lui Cosmin Groza se plasează pe penultima poziție, cu înfrângeri pe linie.
Foto: CSM Unirea Alba Iulia
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