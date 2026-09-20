Sport

Foto: CSM Unirea Alba Iulia, revanșă în derby „de Alba”, dublă victorie cu CSM Sebeș, la juniori Under 19 și Under 17

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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CSM Unirea Alba Iulia, revanșă în derby „de Alba”, dublă victorie la juniori Under 19 și Under 17

CSM Unirea Alba Iulia și-a luat revanșa în derby „de Alba”, dublă victorie la juniori Under 19 și Under 17

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„Alb-negrii” s-au revanșat în fața conjudețenei, care acum 18 zile, în Cupa României, s-a impus cu 4-0 și 3-1

Tot la Micești, în etapa a cincea a Seriei 10 a competițiilor organizate de FRF. CSM Unirea Alba Iulia a învins în ambele întâlniri

La Under 19 a fost 3-0 (0-0), goluri Bobăilă, Cristea și Șut. Echipa condusă de Alexandru Kalanyos este pe locul secund, cu 9 puncte, din 12 posibile, iar vizitatorii, conduși de Denis Cunțan a suferit primul eșec stagional

La Under 17, tot gazdele, pregătite de Florin Codleanu, au învins cu 2-1 (1-0), reușite semnata de R. Dan și Al. Rădoi. Albaiulienii sunt pe locul 5, cu 7 puncte, iar formația lui Cosmin Groza se plasează pe penultima poziție, cu înfrângeri pe linie.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

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