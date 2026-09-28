Ministerul Educației lansează programul ,,PRIMII”: Demers pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar

Ministerul Educației și Cercetării lansează programul „PRIMII”, destinat prevenirii analfabetismului funcțional și a abandonului școlar în rândul a aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar.

Acesta se adresează elevilor din școlile încadrate într-un grad mare sau foarte mare de risc de părăsire timpurie a școlii și prevede finanțarea unor activități remediale, programe de tip „Școala după Școală”, consiliere, activități extracurriculare, precum și asigurarea hranei și a materialelor educaționale.

Ministerul Educației a publicat următorul text pe o rețea de socializare:

,,Ministerul Educației și Cercetării lansează PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, un demers pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar.

Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Termen de depunere a cererilor de finanțare: 12 octombrie 2026.

Finanțarea poate fi folosită pentru activități precum:

activități de tip „Școala după Școală” (lecții individualizate, activități de recuperare);

activități extracurriculare și extrașcolare;

bunuri și servicii pentru elevi (materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, resurse educaționale;

asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect;

consiliere, terapie (consiliere și orientare școlară pentru elevi, consiliere parentală).”

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