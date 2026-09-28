Vremea până în 11 octombrie: De când ar urma să revină ploile și frigul. Anunțul meteorologilor
Vremea până în 11 octombrie: De când ar urma să revină ploile și frigul. Anunțul meteorologilor
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 28 septembrie – 11 octombrie. Finalul lunii septembrie va aduce temperaturi mai ridicate, însă începutul lui octombrie vine cu o răcire a vremii și cu o probabilitate mai mare de ploi, în special după 3 octombrie.
Banat
Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în primele zile din intervalul de anticipație, iar spre sfârșitul primei săptămâni se estimează o răcire ușoară și regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei. Apoi nu vor mai fi variații semnificative în evoluția temperaturii aerului.
Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 7…9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere începând cu data de 3 octombrie.
Crișana
În primele zile din intervalul de prognoză, temperatura aerului va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul primei săptămâni de anticipație se conturează o răcire a vremii care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei. Apoi vor mai fi doar alternanțe nesemnificative în evoluția regimului termic.
Media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la sfârșitul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 6…9 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă după data de 3 octombrie.
Transilvania
Vremea se va menține în mare parte din interval ușor mai caldă decât în mod normal, cu o ușoară scădere a valorilor termice estimată pentru sfârșitul primei săptămâni de anticipație, care va determina un regim termic apropiat de normal, urmată de o tendință ulterioară de creștere a acestora, fără oscilații importante de la o zi la alta.
Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul intervalului de prognoză, iar a celor minime va fi în general de 4…7 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie.
Maramureș
Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la începutul intervalului de prognoză, iar spre sfârșitul primei săptămâni de anticipație se estimează o ușoară răcire și regimul termic va deveni apropiat de cel specific perioadei. Apoi nu vor mai fi variații importante în evoluția temperaturii aerului.
Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 5…7 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă după primele zile din luna octombrie.
Moldova
Vremea va fi caldă pentru finalul lunii septembrie, iar în primele zile ale lunii octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioadei. Apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale.
Media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 16 și 21 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 5 și 10 grade, cu cele mai mici valori din a doua săptămână din intervalul de anticipație.
Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie.
Dobrogea
La începutul primei săptămâni de prognoză va fi mai cald decât în mod normal, iar spre sfârșitul acesteia este estimată o răcire a vremii și pe arii relativ extinse valori termice mai mici decât în mod obișnuit. În a doua săptămână de anticipație temperatura aerului va crește ușor și se va apropia de media multianuală.
Media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 și 22 de grade, cu cele mai mari valori la sfârșitul lunii septembrie, iar a celor minime se va încadra între 7 și 13 grade.
Vor fi condiții de ploaie în mare parte din interval, la început slabe cantitativ, apoi și mai însemnate.
Muntenia
Va fi mai cald decât în mod obișnuit la finalul lunii septembrie, iar în primele zile din luna octombrie se va răci și valorile termice se vor situa local sub cele specifice perioadei. Apoi acestea vor crește ușor și se vor menține apropiate de mediile multianuale.
Media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 19 și 22 de grade, cu cele mai mari valori la începutul primei săptămâni de prognoză, iar a celor minime va fi cuprinsă între 6 și 11 grade, cu cele mai mici valori în a doua săptămână a perioadei de anticipație.
Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată după primele zile din luna octombrie.
Oltenia
În primele zile din intervalul de anticipație, temperatura aerului va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul primei săptămâni de prognoză se estimează o răcire a vremii care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei. Apoi evoluția regimului termic nu va avea oscilații notabile.
Media temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la finalul lunii septembrie, iar a celor minime va fi de 7…10 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă îndeosebi după data de 3 octombrie.
La munte
Valorile termice se vor situa în primele zile din perioada de anticipație peste mediile multianuale. Spre finalul primei săptămâni se estimează o răcire a vremii, iar în a doua săptămână, fără variații semnificative de la o zi la alta, se va încălzi ușor.
Vor fi ploi slabe izolate la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, iar spre sfârșitul primei săptămâni tendința va fi de extindere a precipitațiilor pe arii relativ extinse. Astfel, simultan cu răcirea vremii, vor fi posibile, mai ales la altitudini mari, perioade atât cu lapoviță, cât și cu ninsoare.
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