Cât va costa noul parc de recreere și agrement din zona Schit din Alba Iulia: Loc de joacă, fitness, picnic și iaz de retenție. De unde ar urma să vină banii
Cât va costa noul parc de recreere și agrement din zona Schit din Alba Iulia: Loc de joacă, fitness, picnic și iaz de retenție. De unde ar urma să vină banii
Peste 26,2 milioane de lei, cu TVA, este valoarea estimată pentru amenajarea noului parc cu spații recreative și de agrement din zona Schit din Alba Iulia. Proiectul, care vizează reamenajarea terenulului fostului „Ștrand de la Mamut”, va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința ordinară de marți, 29 septembrie 2026.
Consilierii locali din Alba Iulia vor avea pe masa de lucru proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF), și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit”.
Potrivit documentelor pregătite de administrația locală, valoarea totală estimată a investiției este de 26.240.499,99 lei, inclusiv TVA. Din această sumă, lucrările de construcții și montaj sunt estimate la 19.002.478,17 lei, inclusiv TVA. Fără TVA, valoarea totală a investiției este de 21.718.080,54 lei.
Un parc pe mai bine de două hectare
Investiția este propusă pe strada Francisca, în zona Schit, pe terenul fostului „Ștrand de la Mamut”. Amplasamentul este format din parcelele cadastrale 97212, 97213 și 97214 și are o suprafață totală de 20.271 de metri pătrați. Documentația municipalității arată că terenul se află în prezent într-o stare de degradare, iar proiectul urmărește regenerarea urbană a zonei și transformarea acesteia într-un spațiu public destinat recreerii și activităților în aer liber.
Conform scenariului tehnico-economic recomandat în Studiul de Fezabilitate, aproape întreaga suprafață va avea caracter ecologic: 18.243,90 mp, reprezentând 90% din suprafața zonei de intervenție, sunt prevăzuți ca spații verzi – suprafețe ecologice.
Loc de joacă, fitness, picnic și iaz de retenție
Proiectul prevede amenajarea unui parc public cu infrastructură verde-albastră, trasee pietonale și mai multe zone destinate activităților recreative.
Printre dotările prevăzute se numără un loc de joacă pentru copii, cu leagăn, echipament de echilibristică și carusel, precum și un echipament complex pentru fitness în aer liber. Va exista și o zonă pentru picnic, alături de mobilier urban, rastele pentru biciclete și sisteme de orientare și semnalizare.
Un element important al proiectului este iazului de retenție, cu o suprafață de aproximativ 1.900 de metri pătrați, destinat gestionării apelor pluviale. În documetație se mai artă că sunt prevăzute și rigole verzi de tip bioswale și o grădină de ploaie (raingarden).
Parcul ar urma să beneficieze de alei pietonale permeabile, amenajări peisagere cu arbori, arbuști, plante perene și pajiști urbane. Sunt prevăzute, de asemenea, plantarea a 180 de arbori, iluminat public LED, supraveghere video, Wi-Fi și sistem de irigații.
18 luni pentru realizarea investiției
Potrivit indicatorilor apropuși, durata estimată de realizare a investiției este de 18 luni, calculată de la momentul începerii lucrărilor până la recepția acestora.
Proiectul urmărește și o soluție de gestionare locală a apei. Sistemul de irigații ar urma să fie alimentat prioritar cu apă pluvială colectată, cu suplimentare din rețeaua publică, iar iluminatul de siguranță este prevăzut cu stâlpi de aproximativ patru metri și sistem de telegestiune.
De unde ar urma să vină banii
Documentele indică drept sursă de finanțare POR 2021-2027, prin Prioritatea 3 – „O regiune prietenoasă cu mediul”, alături de bugetul de stat, bugetul local și alte surse constituite potrivit legislației în vigoare.
Administrația locală argumentează oportunitatea investiției prin necesitatea creșterii suprafețelor verzi amenajate, dezvoltarea infrastructurii verzi urbane, gestionarea sustenabilă a apelor pluviale și crearea unui spațiu destinat recreerii și activităților în aer liber. Printre beneficiile enumerate se află și îmbunătățirea microclimatului urban și a calității vieții.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
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