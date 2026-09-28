Târgul Alba Green Energy 2026: Comunitățile de energie în prim-plan, sute de vizitatori și soluții complete pentru confort sporit și facturi reduse
Târgul Alba Green Energy 2026: Comunitățile de energie în prim-plan, sute de vizitatori și soluții complete pentru confort sporit și facturi reduse
Cea de-a 14-a ediție a Târgului Alba Green Energy, desfășurată în perioada 26–27 septembrie 2026 la Carolina Mall Alba Iulia, s-a încheiat cu un succes remarcabil. Organizat de Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, evenimentul a atras sute de cetățeni, companii inovatoare, specialiști și reprezentanți ai autorităților locale, toți uniți de interesul comun pentru sustenabilitate energetică.
Succes major pentru workshopul dedicat comunităților de energie
Punctul central al ediției 2026 l-a reprezentat focusul pe cooperare și tranziție energetică descentralizată. Workshopul dedicat comunităților de energie a atras un public activ, format atât din cetățeni și asociații de proprietari, cât și din reprezentanți ai administrațiilor publice locale.
Prezența unor asociații (Cooperativa de Energie, Asociația IntreVecini, OER) cu competente importante in problematica comunităților de energie a oferit participanților exemple concrete, studii de caz reale și răspunsuri directe privind cadrul legislativ, mecanismele de partajare a energiei și pașii necesari pentru constituirea unor inițiative similare la nivel local.
Interes ridicat pentru reducerea cheltuielilor și creșterea confortului
Pe parcursul celor două zile de expoziție, vizitatorii au manifestat un interes deosebit pentru echipamentele și tehnologiile care asigură un confort sporit în locuințe, concomitent cu reducerea semnificativă a costurilor la utilități. Fie că a fost vorba despre pompe de căldură de înaltă eficiență, sisteme moderne de climatizare și ventilație cu recuperare de căldură, panouri fotovoltaice, soluții de stocare sau automatizări smart home, publicul a căutat soluții practice adaptate locuințelor individuale și blocurilor de apartamente.
Un punct forte apreciat a fost abordarea integrată a companiilor expozante: specialiștii prezenți la standuri au oferit consultanță completă «la cheie», ghidând vizitatorii de la primul pas – analiza de consum și proiectarea soluției optime – până la avizare, instalare, punere în funcțiune și mentenanță.
Diversitate expozițională, inovație și mobilitate electrică
Ediția din acest an s-a remarcat printr-o diversificare a evenimentelor din cadrul târgului:
Mobilitate electrică: spațiul dedicat autovehiculelor electrice a continuat să atragă numeroși entuziaști, dealerii prezenți oferind detalii tehnice despre autonomie, costuri de exploatare și infrastructura modernă de încărcare.
Inovație: salonul „Eco Inventica” a prezentat soluții românești brevetate în domeniul sustenabilității; s-a derulat si o ora de inventica la care inventatorii au prezentat câteva din invențiile lor unor tineri liceeni din Alba Iulia si au răspuns la întrebările acestora
Educație ecologică și premii: programul a fost completat de momentele artistice ale celor mici din cadrul eco-spectacolului grădinițelor și de tombola târgului, unde companiile partenere au acordat premii consistente participanților.
Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba – adresează mulțumiri tuturor vizitatorilor, partenerilor și expozanților care au contribuit la reușita ediției din 2026, reafirmându-și angajamentul ferm de a continua dezvoltarea acestui pol regional dedicat energiei curate și dezvoltării durabile.
Pentru informații suplimentare
Website: www.albagreenenergy.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
ITM Alba: Amenzi de 14.000 de lei și 21 de avertismente după controalele din perioada 21-25 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 14.000 de lei și 21 de avertismente după controalele din perioada 21-25 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 14.000 de lei și au dat 21 de avertismente în urma controalelor din perioada 21-25 septembrie 2026. Prin Programul cadru de […]
Patru oferte depuse pentru Coridorul de Mobilitate Urbană de la Aiud: ,,În curând, începe munca pentru transformarea celor două intrări în oraș”
Patru oferte depuse pentru Coridorul de Mobilitate Urbană de la Aiud: ,,În curând, începe munca pentru transformarea celor două intrări în oraș” Patru oferte au fost depuse pentru realizarea Coridorului de Mobilitate Urbană de la Aiud. Urmează evaluarea ofertelor și desemnarea firmei câștigătoare, care va realiza întreaga lucrare, explică primarul printr-o postare pe Facebook. Acesta […]
Foto | Aiudeanul Cătălin Chetan, de 12 ani, campion la Spartan Fight Arena, desfășurat la Târgu Mureș
Aiudeanul Cătălin Chetan, de 12 ani, campion la Spartan Fight Arena, desfășurat la Târgu Mureș Aiudeanul Cătălin Chetan, în vârstă de 12 ani, a obținut o performanță deosebită la gala Spartan Fight Arena, desfășurată la Târgu Mureș, unde a câștigat centura de campion. Tânărul sportiv a concurat la categoria Piramida – 50 kg, 12 ani, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Oricând sunt deschis unei discuţii cu social-democraţii. PSD-ul are de ales dacă votează un guvern pro-european sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR”
Premierul desemnat Siegfried Mureșan: ,,Oricând sunt deschis unei discuţii cu social-democraţii. PSD-ul are de ales dacă votează un guvern pro-european...
Ministerul Educației lansează programul ,,PRIMII”: Demers pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar
Ministerul Educației lansează programul ,,PRIMII”: Demers pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar pentru aproximativ 50.000 de copii din...
Știrea Zilei
Fost șef al ISCTR Alba, schimbat din funcție pentru că nu ar fi răspuns la ordinul șefului de la Cluj: Dosar de corupție, anulat definitiv la Alba Iulia, pe motiv de prescriere a faptelor. Judecata a durat 12 ani, la instanțe din Cluj-Napoca și Alba Iulia
Fost șef al ISCTR Alba, schimbat din funcție pentru că nu ar fi răspuns la ordinul șefului de la Cluj:...
Cât va costa noul parc de recreere și agrement din zona Schit din Alba Iulia: Loc de joacă, fitness, picnic și iaz de retenție. De unde ar urma să vină banii
Cât va costa noul parc de recreere și agrement din zona Schit din Alba Iulia: Loc de joacă, fitness, picnic...
Curier Județean
ITM Alba: Amenzi de 14.000 de lei și 21 de avertismente după controalele din perioada 21-25 septembrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 14.000 de lei și 21 de avertismente după controalele din perioada 21-25 septembrie 2026. Ce nereguli...
Târgul Alba Green Energy 2026: Comunitățile de energie în prim-plan, sute de vizitatori și soluții complete pentru confort sporit și facturi reduse
Târgul Alba Green Energy 2026: Comunitățile de energie în prim-plan, sute de vizitatori și soluții complete pentru confort sporit și...
Politică Administrație
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă Înaintea ședinței...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...