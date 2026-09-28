Târgul Alba Green Energy 2026: Comunitățile de energie în prim-plan, sute de vizitatori și soluții complete pentru confort sporit și facturi reduse

Cea de-a 14-a ediție a Târgului Alba Green Energy, desfășurată în perioada 26–27 septembrie 2026 la Carolina Mall Alba Iulia, s-a încheiat cu un succes remarcabil. Organizat de Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, evenimentul a atras sute de cetățeni, companii inovatoare, specialiști și reprezentanți ai autorităților locale, toți uniți de interesul comun pentru sustenabilitate energetică.

Succes major pentru workshopul dedicat comunităților de energie

Punctul central al ediției 2026 l-a reprezentat focusul pe cooperare și tranziție energetică descentralizată. Workshopul dedicat comunităților de energie a atras un public activ, format atât din cetățeni și asociații de proprietari, cât și din reprezentanți ai administrațiilor publice locale.

Prezența unor asociații (Cooperativa de Energie, Asociația IntreVecini, OER) cu competente importante in problematica comunităților de energie a oferit participanților exemple concrete, studii de caz reale și răspunsuri directe privind cadrul legislativ, mecanismele de partajare a energiei și pașii necesari pentru constituirea unor inițiative similare la nivel local.

Interes ridicat pentru reducerea cheltuielilor și creșterea confortului

Pe parcursul celor două zile de expoziție, vizitatorii au manifestat un interes deosebit pentru echipamentele și tehnologiile care asigură un confort sporit în locuințe, concomitent cu reducerea semnificativă a costurilor la utilități. Fie că a fost vorba despre pompe de căldură de înaltă eficiență, sisteme moderne de climatizare și ventilație cu recuperare de căldură, panouri fotovoltaice, soluții de stocare sau automatizări smart home, publicul a căutat soluții practice adaptate locuințelor individuale și blocurilor de apartamente.

Un punct forte apreciat a fost abordarea integrată a companiilor expozante: specialiștii prezenți la standuri au oferit consultanță completă «la cheie», ghidând vizitatorii de la primul pas – analiza de consum și proiectarea soluției optime – până la avizare, instalare, punere în funcțiune și mentenanță.

Diversitate expozițională, inovație și mobilitate electrică

Ediția din acest an s-a remarcat printr-o diversificare a evenimentelor din cadrul târgului:

Mobilitate electrică: spațiul dedicat autovehiculelor electrice a continuat să atragă numeroși entuziaști, dealerii prezenți oferind detalii tehnice despre autonomie, costuri de exploatare și infrastructura modernă de încărcare.

Inovație: salonul „Eco Inventica” a prezentat soluții românești brevetate în domeniul sustenabilității; s-a derulat si o ora de inventica la care inventatorii au prezentat câteva din invențiile lor unor tineri liceeni din Alba Iulia si au răspuns la întrebările acestora

Educație ecologică și premii: programul a fost completat de momentele artistice ale celor mici din cadrul eco-spectacolului grădinițelor și de tombola târgului, unde companiile partenere au acordat premii consistente participanților.

Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba – adresează mulțumiri tuturor vizitatorilor, partenerilor și expozanților care au contribuit la reușita ediției din 2026, reafirmându-și angajamentul ferm de a continua dezvoltarea acestui pol regional dedicat energiei curate și dezvoltării durabile.

Pentru informații suplimentare

Website: www.albagreenenergy.ro

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