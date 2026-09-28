Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), campioană națională la MTB XCM! Rezultate de excepție în sezonul de maraton pentru sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim!
Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), campioană națională la MTB XCM! Rezultate de excepție în sezonul de maraton pentru sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim
Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la Campionatul Național de Mountain Bike Cross-country Marathon (MTB XCM), desfășurat în cadrul competiției Triada MTB Păltiniș.
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Cea mai importantă cursa maraton a anului a avut o semnificație deosebită pentru Asociația Biciclim, implicată activ în amenajarea și pregătirea traseelor speciale de maraton. Cu excepția Mirunei Măda, care deocamdată își concentrează pregătirea pe disciplina Olimpică (XCO), ceilalți sportivi ai echipei își axează antrenamentele pe această probă de rezistență. Ediția din acest an a propus un format deosebit al traseului la Păltiniș, optându-se pentru un sistem în buclă, un traseul dur, tehnic și selectiv, cu numeroase abandonuri.
Miruna Măda s-a impus pe traseul lung și a cucerit aurul la categoria Elite, deși la această cursă a suferit 3 căzături pe traseu. Performanța sa este cu atât mai remarcabilă cu cât în acest an s-a consemnat prima sa participare la un Campionat Național de maraton. Málnási Attila a fost încetinit de o pană, încheind pe locul 4 la categoria Elite, în timp ce Alexandra Blăjan a luat startul, deși era extrem de răcită, reușind totuși un remarcabil loc 3 la categoria Open. Andrei Cristea a încheiat pe locul 9 la Elite, după ce a fost implicat într-un acroșaj pe parcursul cursei.
S-a încheiat astfel sezonul de maraton, unul de excepție pentru reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia: Alexandra Blăjan și Málnási Attila au câștigat trofeul Cupei României la categoriile lor, în timp ce Miruna Măda s-a clasat pe locul 2 la general în Cupă. Implicarea Biciclim s-a văzut ediția din acest an a Alba Carolina Bike Race, competiție care a avut un dublu rol, găzduind totodată și Campionatul Balcanic de Maraton. Atât Miruna Măda, cât și Málnási Attila, au obținut titlul de vicecampioni balcanici (cu echipa României, la Elite). Pentru o mare parte dintre sportivi urmează tranziția către sezonul de ciclocros. La finalul acestui capitol competițional, echipa dorește să adreseze mulțumiri speciale către CSM Unirea Alba Iulia, Asociația Biciclim, Primăria municipiului Alba Iulia și tuturor celor care îi sunt alături și sprijină activ activitatea sportivă.
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