Fost șef al ISCTR Alba, schimbat din funcție pentru că nu ar fi răspuns la ordinul șefului de la Cluj: Dosar de corupție, anulat definitiv la Alba Iulia, pe motiv de prescriere a faptelor. Judecata a durat 12 ani, la instanțe din Cluj-Napoca și Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a finalizat, după 12 ani de procese, un dosar de corupție în care au fost implicați inspectori ISCTR din Transilvania. Cei trei inculpați au scăpat de condamnări după ce instanța a constatat prescrierea faptelor pentru care au fost trimiși în judecată. Instanța a menținut hotărârea Tribunalului Alba, din 2025, care a constatat prescrierea faptelor.

Dosarul a fost trimis în judecată din 2014 și s-a refertit la fapte ce au avut loc în perioada 2012 – 2014. Inculpați sunt Pop Rareș Vasile fost inspector șef teritorial (7 județe) în cadrul Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Crișan Claudiu Vasile, fost inspector coordonator al Biroului județean Cluj și Dohotar Ioan Radu – fost inspector coordonator al Biroului județean Bistrița Năsăud.

Cei trei au fost acuzați de abuz în serviciu în formă continuată, iar în cazul lui Pop s-au mai reținut fapte de șantaj, luare de mită, fals intelectual și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității. În februarie 2017 a existat o primă condamnare a celor trei.

Pop Rareş Vasile a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani şi 4 luni cu executare, Crişan Claudiu Vasile a primit 2 ani şi 4 luni, tot cu executare, iar Dohotar Ioan Radu a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni, cu suspendare sub supraveghere. Dosarul a avansat la Curtea de Apel Cluj-Napoca abia în iulie 2018, ulterior, cauza fiind strămutată la Curtea de Apel Alba Iulia. Aici, în 16 iulie 2020, s-a anulat hotărârea Tribunalului Cluj din 2017 și s-a dispus rejudecarea cauzei de către Tribunalul Alba.

În rechizitoriul DNA s- arătat că „în perioada august 2012-21 mai 2014, inculpatul Pop Rareș Vasile, în calitate de inspector șef teritorial al ISCTR-IT 4, singur sau împreună cu inculpații Crișan Claudiu Vasile și Dohotar Ioan Radu, în mod repetat, contrar atribuțiilor legale și de serviciu, a intervenit în activitatea de control desfășurată de către inspectorii din subordine, determinând încălcarea normelor legale privind constatarea și sancționarea faptelor contravenționale săvârșite la regimul transportului rutier, pentru a proteja, astfel, unele societăţi aflate în sfera de interes a inspectorilor judeţeni”.

Pop a fost acuzat că ar fi că ar fi acordat protecţie unor operatori economici în schimbul obţinerii de avantaje patrimoniale, fie direct, fie prin impunerea folosirii serviciilor prestate de societăţi comerciale controlate de acesta prin rude ale sale sau afini sau deţinute de membri ai familiei sale. După ce a fost numit inspector şef al ISCTR, Pop şi-ar fi transferat soţiei sale atribuţiile pe care le avea în cadrul firmelor pe care el le administra.

Subordonați care nu se conformau, schimbați din funcție

Subordonaţii care nu se conformau ordinelor date de inspectorul şef al ISCTR erau revocaţi din funcţie. „La data de 27 martie 2014, inspectori din cadrul ISCTR – Inspectoratul Județean Alba, au efectuat un control la o școală generală, vizând obținerea licenței de transport și modul de efectuare a transportului cu un autovehicul Aro, utilizat de unitatea de învățământ.

Echipa de control formată din doi inspectori a întocmit o notă de constatare, reținând încălcarea normelor privind obligația echipării vehiculului cu tahograf și limitator de viteză, pentru care s-a stabilit sancțiunea amenzii în sumă de 9.000 de lei și a impus școlii remedierea încălcărilor.

Alba Ca urmare a acestei acțiuni, suspectul Pop Rareș Vasile a solicitat inspectorului coordonator al județului Alba, anularea notei de constatare și refacerea controlului prin desemnarea unei noi echipe de control care să nu consemneze neregulile constatate, sub amenințarea destituirii din funcția de coordonator județean. În pofida ameninţărilor, inspectorul coordonator al județului Alba a refuzat să dea curs solicitării. Într-un final, la data de 10.04.2014, acesta a fost revocat din funcția de inspector coordonator al Inspectoratului Județean Alba”, se mai arată în rechizitoriu.

Pop, Dohotar și ANAF au contestat hotărâree Tribunalului Alba. În final, Dohotar și-a retras apelul iar celelalte două au fost respinse la Curtea de Apel, hotărârea rămânând definitivă. Acţiunea civilă exercitată de ISCTR Bucureşti şi Statul Român prin ANAF, în privinţa inculpaţilor Pop Rareş Vasile şi Crişan Claudiu Vasile, a fost respinsă ca urmare a achitării prejudiciului.

Secțiune Știri sub articolul principal