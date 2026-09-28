Curier Județean

Patru oferte depuse pentru Coridorul de Mobilitate Urbană de la Aiud: ,,În curând, începe munca pentru transformarea celor două intrări în oraș”

Bogdan Ilea

Publicat

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Patru oferte depuse pentru Coridorul de Mobilitate Urbană de la Aiud: ,,În curând, începe munca pentru transformarea celor două intrări în oraș”

Patru oferte au fost depuse pentru realizarea Coridorului de Mobilitate Urbană de la Aiud. Urmează evaluarea ofertelor și desemnarea firmei câștigătoare, care va realiza întreaga lucrare, explică primarul printr-o postare pe Facebook.

Acesta transmite că în curând va începe munca pentru transformarea celor două intrări în oraș.

,,4 oferte au fost depuse pentru realizarea celui mai important proiect de infrastructură rutieră al Aiudului: Coridorul de Mobilitate Urbană.

Urmează evaluarea ofertelor și desemnarea firmei câștigătoare, care va realiza întreaga lucrare.

În curând, începe munca pentru transformarea celor două intrări în oraș. 

Proiectul este finanțat în cadrul Priorității 4: „O Regiune cu mobilitate urbană durabilă”, Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru iar autoritatea de management este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

Aiudul marilor proiecte prinde contur!”, a scris pe o rețea de socializare Dragoș Crișan, primarul din Aiud.

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