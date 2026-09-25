Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Înaintea ședinței Consiliului Județean Alba, le-am cerut public lui Ion Dumitrel și consilierilor județeni ai PNL să aleagă între oamenii care depind de transportul public și noi scumpiri.
Ieri au ales din nou scumpirile. Consilierii județeni ai PNL au votat majorarea tarifelor pe încă trei trasee de transport public județean: Alba Iulia–Zlatna, Alba Iulia–Blaj și Alba Iulia–Acmariu. Consilierii județeni ai PSD Alba au votat împotrivă.
În urma acestei decizii, abonamentele lunare ajung la 810 lei pe traseul Alba Iulia–Zlatna, la 762 de lei pe traseul Alba Iulia–Blaj și la 832 de lei pe traseul Alba Iulia–Acmariu. Un bilet de călătorie va costa 19 lei între Alba Iulia și Zlatna, 18 lei între Alba Iulia și Blaj și 20 de lei între Alba Iulia și Acmariu.
Nu este prima majorare aprobată în acest an de conducerea liberală a Consiliului Județean Alba. În vară, Ion Dumitrel și majoritatea PNL au votat, pe alte trasee, tarife greu de suportat. Pe ruta Sebeș–Loman, de exemplu, pentru o distanță de numai 16 kilometri, un abonament lunar a ajuns la 966 de lei.
Pentru navetiști, pensionari și oamenii cu venituri mici, acestea nu sunt simple „ajustări de tarife”. Sunt bani luați din bugetul pentru hrană, medicamente și facturi. Pentru o familie în care două persoane fac naveta, costul transportului poate deveni o povară imposibil de susținut.
Transportul public județean îi leagă pe oameni de locurile de muncă, de școli, de spitale și de instituțiile publice. El reprezintă, pentru multe sate, legătura cu restul județului și șansa de a rămâne comunități vii. Atunci când abonamentele ajung la asemenea valori, transportul nu mai unește localitățile, ci devine o barieră pentru oamenii care depind de el.
Consilierii județeni ai PSD Alba au votat împotriva acestor majorări pentru că administrația județeană nu poate transfera permanent toate costurile în buzunarul călătorilor. Conducerea Consiliului Județean avea responsabilitatea de a analiza soluții prin care transportul să rămână accesibil, în special pentru navetiști și persoanele cu venituri reduse.
Acesta este modelul de administrație al lui Ion Dumitrel și al PNL: servicii publice esențiale la prețuri de lux. Transport la preț de lux, apă și canalizare la preț de lux, salubrizare la preț de lux. Oamenii plătesc tot mai mult, iar administrația găsește tot mai puține soluții pentru ei.
Alba are nevoie de o administrație care îi protejează pe oameni și menține comunitățile conectate, nu de una care le transferă permanent noi costuri în facturi și abonamente.
Corneliu Mureșan,
Președinte PSD Alba
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