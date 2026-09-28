Liga 5, etapa a treia: Mureșul Gâmbaș a dat lovitura, în ultimele secunde, la Ciumbrud, în derby-ul spectacol al Seriei 1, o partidă cu 3 penalty-uri, o eliminare și 400 de spectatori!
Liga 5, etapa a treia: Mureșul Gâmbaș a dat lovitura, în ultimele secunde, la Ciumbrud, în derby-ul Seriei 1, o partidă cu 3 penalty-uri pentru gazde, o eliminare și 400 de spectatori!!!
Mureșul Gâmbaș a dat lovitura, la Ciumbrud, în derby-ul Seriei 1, și a preluat prima poziție, cu maximum de puncte, în vreme ce Șoimii a suferit prima înfrângere stagională.
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Un meci-spectacol între rivale, în fața a aproximativ 400 de spectatori, încheiat cu scorul de 2-3 (1-1), după răstunări de situații, de la 1-0 (Felindean, 22, penalty), la 1-2 (goluri Varro, 28, Tordai 47).
Meciul se aprinde după pauză, când portarul oaspeților Traian Pop a apărat un penalty executat de Felindean, care a restabilit totuși egalitatea (74, din punctul cu var, a treia lovitură de pedeapsă a gazdelor!). A urmat o eliminare la oaspeți Tudose (87), care au dat lovitura în inferioritate numerică, în prelungiri (Varro-Moldovan, 90+1!
„Așteptările înaintea partidei au fost confirmate încă din primele minute. Cele două echipe au oferit un meci intens, cu multe dueluri, goluri, momente controversate și un final care a ținut spectatorii în picioare până la ultimul fluier. Pe lângă cele trei lovituri de la 11 metri acordate gazdelor, partida a fost una foarte solicitantă și din punct de vedere disciplinar pentru Mureșul Gâmbaș. Formația oaspete a primit numeroase cartonașe galbene, iar începând cu minutul 87 a rămas în inferioritate numerică. Echipa a continuat însă să lupte și să creadă în șansa ei. Un gol venit în ultimele secunde, a adus una dintre cele mai importante victorii ale începutului de sezon pentru Mureșul Gâmbaș. ii Un alt subiect important după partida de la Ciumbrud a fost arbitrajul. Cele trei penalty-uri acordate gazdelor, numărul mare de cartonașe și eliminarea unui jucător al Gâmbașului au făcut ca brigada de arbitraj să fie intens discutată după meci. Mureșul Gâmbaș a avut motive de nemulțumire față de unele dintre deciziile luate pe parcursul partidei, însă echipa a ales să răspundă pe teren. După trei etape, echipa ocupă primul loc în Liga a V-a, Seria 1, iar startul de sezon este unul perfect. Dar poate mai important decât clasamentul este modul în care a fost obținută această victorie. Gâmbașul a trecut peste momente dificile, și a continuat să creadă până la final. Dincolo de rivalitate și de rezultat, derby-ul de la Ciumbrud a oferit încă o imagine frumoasă a fotbalului din comunitățile locale. Peste 400 de spectatori au fost prezenți la stadion, iar atmosfera a demonstrat încă o dată că fotbalul amator poate aduce oamenii împreună și poate oferi emoții autentice. Fără bugete de nivel profesionist, fără condițiile marilor arene, dar cu multă pasiune, două comunități au reușit să transforme un meci de Liga a V-a într-un adevărat eveniment fotbalistic. Iar victoria Mureșului Gâmbaș, obținută în 90+1, va rămâne cu siguranță una dintre partidele memorabile ale acestui început de sezon„, a transmis Ștefan Farago.
Imbatabile sunt Performanța Ighiu 2 (7 puncte) și AFC Micești 2 (5 puncte), la polul opus, fără succes, fiind Independența Cut (două egaluri), Viitorul Răhău (un punct) și Mureșul Săliștea (3 insuccese).
În Seria 2, maximum de puncte au Academia Șona 2 și CS Ocna Mureș 2 (primele clasate), fără eșec fiind și ACS Sânmiclăuș (7 puncte). Sunt fără succes Progresul Fărău (un punct), Gaz Metan Valea Lungă, Dacia Mihalț și Olimpia Petrisat (zero puncte).
Seria 1: Independența Cut – Viitorul Răhău 1-1, Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, AFC Micești 2 – Mureșul Șibot 4-1, Viitorul Pianu – Olimpic Berghin 4-2, Mureșul Săliștea – Performanța 2 Ighiu 0-5.
Clasament: 1. Mureșul Gâmbaș 9 (11-2), 2. Performanța 2 Ighiu 7 (10-2), 3. Șoimii Ciumbrud 6 (11-4);
Etapa a patra: *sâmbătă, 3 octombrie, ora 16.30: Mureșul Gâmbaș – Independența Cut; *duminică, 4 octombrie, ora 11.00: Viitorul Răhău – AFC 2 Micești, Performanța Ighiu 2 – Mureșul Șibot, Mureșul Săliștea – Viitorul Pianu, Olimpic Berghin – Șoimii Ciumbrud.
Seria 2: CS Ocna Mureș 2 – Spicul Bucerdea 7-0 (singurul succes al gazdelor), Dacia Mihalț – Academia 2 Șona 1-7, Gaz Metan Valea Lungă – Viitorul Vama Seacă 1-2, Progresul Fărău – AS Crăciunel 1-6, Olimpia Petrisat – ACS Sânmiclăuș 1-7.
Clasament: 1. Academia 2 Șona 9 (23-5), 2. CS 2 Ocna Mureș 9 (13-2), 3. ACS Sânmiclăuș 7 (10-3).
Etapa a patra: *duminică, 4 octombrie, ora 16.30: ACS Crăciunel – Viitorul Vama Seacă, Progresul Fărău – Olimpia Petrisat, Spicul Bucerdea – Gaz Metan Valea Lungă, Academia Șona 2 – CS 2 Ocna Mureș, ACS Sânmiclăuș – Dacia Mihalț.
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