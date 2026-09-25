Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro

Municipiul Alba Iulia a anunțat încheierea cu succes a ofertei publice de obligațiuni municipale, denominate în euro, în valoare de 30 de milioane de euro. Oferta, derulată în perioada 21–25 septembrie 2026 și adresată atât investitorilor de retail, cât și investitorilor instituționali, a atras un interes semnificativ, valoarea totală a ordinelor de subscriere depășind 77 milioane de euro.

Emisiunea a fost integral subscrisă, cererea investitorilor depășind cu peste 47 milioane de euro valoarea obligațiunilor oferite, ceea ce reprezintă un nivel de subscriere de peste 250%.

În urma procesului de bookbuilding și a alocării obligațiunilor, marja finală a cuponului a fost stabilită la 2,50 % pe an peste EURIBOR la 6 luni. Având în vedere nivelul EURIBOR la 6 luni de 3,07%, înregistrat la data de 25 septembrie 2026, ora 12:00 (ora României), rata finală a dobânzii aferente obligațiunilor pentru primul cupon este de 5,57% pe an.

Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia: „Rezultatul acestei oferte este o veste extraordinar de bună pentru Alba Iulia și pentru proiectele de dezvoltare ale orașului. Interesul crescut al investitorilor reprezintă o confirmare a încrederii în municipiul nostru, în capacitatea sa financiară și în planurile de investiții pe care le avem.

Alba Iulia are o experiență de peste două decenii în utilizarea pieței de capital, iar această nouă emisiune ne permite să continuăm investiții importante pentru locuitori, beneficiind inclusiv de finanțările europene pe care le-am atras. Obiectivul nostru este să dezvoltăm un oraș mai bine conectat, cu o infrastructură modernă și o calitate mai bună a vieții. Le mulțumesc investitorilor pentru încrederea acordată municipiului Alba Iulia.”

Fondurile atrase susțin investițiile orașului

Fondurile obținute prin emisiunea de obligațiuni vor contribui la cofinanțarea a două proiecte importante, aflate în execuție și susținute prin fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea.

Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțarea în vederea restructurării datoriei publice locale existente, iar restul fondurilor vor susține realizarea celor două obiective de investiții.

Actuala ofertă marchează cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni municipale a Alba Iuliei, începând din 2002, continuând experiența de peste două decenii a municipiului în utilizarea pieței de capital pentru finanțarea dezvoltării orașului.

Emisiunea este intermediată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank S.A. România, instituții financiare cu o experiență solidă în investment banking și piețe de capital, implicate în numeroase emisiuni de obligațiuni corporative, bancare și municipale derulate pe piața românească și internațională.

Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance, BRD – Groupe Societe Generale S.A: „Emisiunea de obligațiuni a Municipiului Alba Iulia oferă investitorilor oportunitatea de a participa la finanțarea unuia dintre cele mai reprezentative orașe ale României, beneficiind în același timp de un instrument de investiții transparent, listat și adaptat nevoilor actuale ale pieței de capital. Suntem onorați să contribuim la această tranzacție și să susținem accesul autorităților locale la surse diversificate de finanțare pentru proiecte cu impact pe termen lung”.

Iuliana Mușat, Investment Banking Senior Director, Raiffeisen Bank: ”Suprasubscrierea de aproximativ 260% și stabilirea randamentului la nivelul de bază al intervalului reconfirmă statutul Municipiului Alba Iulia de emitent recurent și credibil pe piața de capital din România. Ne bucurăm că am contribuit la o tranzacție care reflectă interesul investitorilor pentru emitenții locali solizi și sperăm ca acest succes să încurajeze și alte municipalități să apeleze la piața de capital ca la o sursă sustenabilă de finanțare.”

Valentin Miron, Președinte VMB Partners, consultantul financiar al emisiunii: „Interesul investitorilor pentru această emisiune confirmă potențialul obligațiunilor municipale ca instrument de finanțare pentru administrațiile publice locale. Piața de capital oferă municipalităților posibilitatea de a-și diversifica sursele de finanțare și de a atrage resurse pentru proiecte de investiții pe termen lung, inclusiv pentru cele care beneficiază de fonduri europene nerambursabile.

Alba Iulia are deja o experiență importantă în utilizarea acestui instrument, iar rezultatul actualei oferte demonstrează că obligațiunile municipale pot reprezenta o componentă relevantă a finanțării dezvoltării locale.”

Următoarea etapă: admiterea obligațiunilor la tranzacționare la Bursa de Valori București

Obligațiunile, cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare și o maturitate de 10 ani, sunt garantate cu veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garanție reală mobiliară constituită în favoarea deținătorilor de obligațiuni, conform prevederilor legale aplicabile.

După îndeplinirea condițiilor legale și procedurale aplicabile, Municipiul Alba Iulia intenționează să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, segmentul principal, categoria obligațiuni municipale. Prima zi de tranzacționare a acestor obligațiuni este estimată în jurul datei de 15 octombrie 2026.

Informațiile complete privind emisiunea și Documentul de prezentare aferent ofertei publice sunt disponibile pe website-ul Municipiului Alba Iulia:

https://www.apulum.ro/index.php/primaria/obligatiuni

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