Ce sume sunt alocate în 2026 în județul Alba pentru tratamentul bolnavilor de cancer: Care sunt cele mai frecvente forme de boală

Finanțarea tratamentului pacienților oncologici din județul Alba reprezintă una dintre cele mai importante componente ale Programelor Naționale de Sănătate, atât prin volumul cheltuielilor, cât și prin numărul persoanelor care beneficiază de tratamente specializate. Datele prezentate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Alba pentru trimestrul al III-lea al anului 2026 evidențiază amploarea resurselor financiare direcționate către diagnosticarea și tratarea cancerului, precum și creșterea numărului de pacienți aflați în evidență și tratați.

Potrivit raportului privind monitorizarea Programelor Naționale de Sănătate în județul Alba, prezentat marți, 17 noiembrie 2026, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a Județului Alba, CAS Alba a derulat în anul 2026 un număr de 52 de contracte pentru implementarea celor zece programe naționale curative active. Documentul a fost prezentat de Tudor Bogdan Toncean Blaga, medic-șef al CAS Alba, și Alina Moldovan, director executiv economic al instituției.

Peste 142,6 milioane de lei pentru medicamentele destinate pacienților

La nivelul întregului sistem al Programelor Naționale de Sănătate, CAS Alba a contractat în trimestrul al III-lea al anului 2026 suma de 142.667.457,66 lei pentru medicamente. Din acest total, 106.484.947,66 lei au fost alocați medicamentelor standard, iar 36.182.510 lei medicamentelor acordate prin contracte de tip cost-volum, mecanism care facilitează accesul pacienților la terapii inovatoare.

Aceste sume nu sunt destinate exclusiv tratamentelor oncologice, ci acoperă toate programele naționale curative, inclusiv diabetul zaharat, bolile neurologice, hemofilia și bolile rare.

În ceea ce privește execuția bugetară, până la data de 30 septembrie 2026, plățile cumulate efectuate de CAS Alba pentru toate Programele Naționale de Sănătate au ajuns la 208.771.758 de lei. Din această valoare, 133,58 milioane de lei au reprezentat medicamente standard, 31 de milioane de lei medicamente acordate prin contracte cost-volum, 37,59 milioane de lei servicii medicale și 6,58 milioane de lei materiale sanitare.

Oncologia, unul dintre cele mai mari consumatoare de resurse financiare

Programul Național de Oncologie se evidențiază prin nivelul ridicat al cheltuielilor necesare pentru asigurarea tratamentelor pacienților diagnosticați cu diferite forme de cancer.

Datele prezentate pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia arată că, în trimestrul al III-lea din 2026, cele mai mari cheltuieli pentru medicamente oncologice au fost înregistrate pentru tratamentul tumorilor maligne bronho-pulmonare, unde valoarea consumului a depășit 11,22 milioane de lei.

Pe următoarele poziții s-au situat:

*4,56 milioane de lei pentru tratamentul melanomului malign al pielii;

*2,83 milioane de lei pentru tratamentul tumorilor maligne ale sânului.

Aceste valori evidențiază presiunea financiară pe care o exercită tratamentele oncologice asupra bugetului programului, în special în cazul afecțiunilor care necesită terapii complexe și costisitoare.

Peste 100 de pacienți internați cu cancer bronho-pulmonar

Analiza numărului de pacienți internați în secțiile de profil ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia confirmă frecvența ridicată a anumitor tipuri de cancer.

În perioada analizată, cele mai multe internări au fost înregistrate pentru:

*103 pacienți cu tumori maligne bronho-pulmonare;

*76 de pacienți cu cancer de colon;

*73 de pacienți cu tumori maligne ale vezicii urinare.

În funcție de sex, distribuția cazurilor evidențiază diferențe importante. În rândul bărbaților predomină cancerul bronho-pulmonar, cancerul de vezică urinară și cel de colon. În cazul femeilor, cele mai frecvente internări au fost determinate de tumorile maligne ale sânului, colului uterin și colonului.

Numărul beneficiarilor de tratamente oncologice este în creștere

Comparația dintre trimestrul al III-lea din 2026 și aceeași perioadă a anului 2025 indică o creștere a numărului de beneficiari ai Programului Național de Oncologie.

Astfel, numărul pacienților care au beneficiat de medicație oncologică standard a crescut de la 1.875 în trimestrul al III-lea din 2025 la 1.982 în aceeași perioadă a anului 2026, ceea ce înseamnă 107 beneficiari în plus, respectiv o creștere de aproximativ 5,7%.

Evoluția reflectă atât nevoia tot mai mare de tratamente oncologice, cât și importanța asigurării continuității accesului pacienților la medicamentele necesare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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