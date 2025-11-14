Rămâi conectat

România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară

acum 46 de minute

România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară

Guvernul României și compania germană Rheinmetall au ajuns la un acord pentru achiziția de mașini de luptă pentru infanterie (MLI) KF41 Lynx, potrivit surselor Euronews. Economedia anunța încă din luna mai că modelul Lynx era favoritul pentru contractul de peste 2,5 miliarde de euro destinat dotării Armatei României cu vehicule blindate.

O parte din producția acestor MLI-uri va fi realizată în România, ceea ce, potrivit surselor, va reduce semnificativ dependența de furnizori externi și va sprijini proiecte locale de producție de IFV-uri, muniții și pulberi.

Sursa foto: wikimedia.org

În prima etapă, România intenționează să achiziționeze 246 de vehicule pe șenile, pentru un contract de 2,5 miliarde de euro, iar în etapa a doua, după 2031, vor fi cumpărate încă 52 de MLI-uri, în valoare de 450 de milioane de euro.

În competiția pentru acest contract au mai fost implicate companii precum Hanwha (Redback), BAE Systems (CV90), Otokar (Tulpar) și General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2).

În plus, Rheinmetall va construi în România o fabrică modernă de pulberi pentru muniție, la Victoria, județul Brașov, cu o investiție estimată la peste 500 de milioane de euro.

