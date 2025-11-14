România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară
România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară
Guvernul României și compania germană Rheinmetall au ajuns la un acord pentru achiziția de mașini de luptă pentru infanterie (MLI) KF41 Lynx, potrivit surselor Euronews. Economedia anunța încă din luna mai că modelul Lynx era favoritul pentru contractul de peste 2,5 miliarde de euro destinat dotării Armatei României cu vehicule blindate.
O parte din producția acestor MLI-uri va fi realizată în România, ceea ce, potrivit surselor, va reduce semnificativ dependența de furnizori externi și va sprijini proiecte locale de producție de IFV-uri, muniții și pulberi.
Citește și: Începând de anul viitor va fi introdus serviciul militar voluntar. Ministrul Apărării: ,,O armată mai bine pregătită și mai tânără”
În prima etapă, România intenționează să achiziționeze 246 de vehicule pe șenile, pentru un contract de 2,5 miliarde de euro, iar în etapa a doua, după 2031, vor fi cumpărate încă 52 de MLI-uri, în valoare de 450 de milioane de euro.
În competiția pentru acest contract au mai fost implicate companii precum Hanwha (Redback), BAE Systems (CV90), Otokar (Tulpar) și General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2).
În plus, Rheinmetall va construi în România o fabrică modernă de pulberi pentru muniție, la Victoria, județul Brașov, cu o investiție estimată la peste 500 de milioane de euro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege. PROIECT
Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege Clasele din România, în care sunt înscriși elevi cu cerințe educaționale speciale orientați pentru învățământul de masă, se constituie de regulă cu maximum 3 elevi cu CES/clasă în anul școlar 2026-2027, […]
ANAF intensifică acțiunile de control la marii contribuabili din diverse domenii de activitate. Care este scopul
ANAF intensifică acțiunile de control la marii contribuabili din diverse domenii de activitate. Care este scopul ANAF a anunțat că va începe o amplă serie de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diferite domenii economice. Verificările, realizate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, au ca scop evaluarea modului în care […]
Este oficial! RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. În ce situații poate fi suspendată asigurarea
Noua lege RCA pentru trotinete și biciclete electrice, promulgată de președinte. Când poate fi suspendată asigurarea Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie 2025, noua lege RCA, care extinde obligația de asigurare de răspundere civilă auto și pentru trotinetele și bicicletele electrice. Totodată, actul normativ introduce posibilitatea suspendării poliței RCA pe perioada în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară
România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară...
Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege. PROIECT
Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub...
Știrea Zilei
FOTO | Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent dintre două mașini. O fetiță de 3 ani, inconștientă
Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent...
FOTO | Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca
Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca...
Curier Județean
Fabrica de Arme Cugir achiziționează patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției. Care este valoarea totală a investiției
Fabrica de Arme Cugir cumpără patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției Fabrica de Arme Cugir SA, filială...
14 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate Administrația Națională...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...