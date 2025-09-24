Începând de anul viitor va fi introdus serviciul militar voluntar. Ministrul Apărării: ,,O armată mai bine pregătită și mai tânără”

Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a explicat că proiectul pentru serviciul militar voluntar o să aibă ca și scop o rezervă a armatei mai mari, mai pregătitiă și mai tânără. Politicianul consideră că rezerva armatei este ,,îmbătrănită”.

Astfel, tinerii vor putea să facă un stagiu de patru luni alături de Armata României, însă, cei care doresc să continue și să își dezvolte o carieră de militari profesioniști vor putea în continuare să rămână:

Cum va funcționa noul proiect și care sunt scopurile potrivit Ministrului Apărării

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute.

Cum vedem, provocările din jurul nostru, trebuie să pregătim tot cadrul mai bine. În cazul ăsta, mai bine înseamnă să avem o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită și mai tânără pentru că armata obligatorie nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2007 și toți cei care au făcut armata au făcut-o acum 18 ani și toată rezerva e îmbătrânită.

Li se mai adaugă cei care au fost militari profesioniști și sunt trecuți în rezervă. Una peste alta avem o rezervă îmbătrânită. Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi”, a spus Moșteanu la Antena 3 CNN.

Întrebat despre modul în care va funcționa serviciul militar voluntar pentru tinerii angajați, ministrul a precizat că se pregătesc amendamente prin care angajatorii să le acorde acestora un concediu special de patru luni pentru efectuarea stagiului militar.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a povestit politicianul pentru sursa citată.

