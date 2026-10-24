Foto | Alba Iulia, capitala europeană a airsoftului: Sportivi din 10 țări se întrec în primul campionat continental

Alba Iulia, capitala europeană a airsoftului: Sportivi din 10 țări se întrec în primul campionat continental

Cetatea Alba Carolina găzduiește, în premieră europeană, o competiție oficială de airsoft. Aproape 60 de sportivi concurează în opt probe de precizie, viteză și siguranță, iar accesul publicului este gratuit.

Alba Iulia intră în istoria airsoftului european. Aproape 60 de sportivi din 10 țări participă, sâmbătă și duminică, la primul Campionat European de Airsoft, organizat de Federația Europeană de Airsoft (EAF), în parteneriat cu Federația Română de Airsoft (FRA).

Competiția, intitulată EuAPC 2026 – European Airsoft Precision Challenge Pilot Championship, se desfășoară pe latura de vest a Cetății Alba Carolina și reunește participanți din țări precum România, Germania, Franța, Italia și Republica Moldova. Spectatorii pot urmări întrecerile gratuit.

Sportivii au de trecut opt probe tehnice, concepute pentru a le testa precizia tirului, viteza de execuție, siguranța în manipularea echipamentului și capacitatea de adaptare la diferite scenarii competitive. Evaluarea vizează atât abilitățile tehnice, cât și nivelul general de pregătire sportivă.

Un proiect-pilot pentru competițiile europene de airsoft

Potrivit organizatorilor, evenimentul reprezintă o premieră la nivel continental, în condițiile în care până acum nu a existat un campionat oficial de airsoft organizat sub coordonarea unei federații continentale. Până în prezent, competițiile s-au desfășurat în principal la nivel național, în cadrul unor evenimente private sau al întrecerilor internaționale de tip milsim.

Campionatul de la Alba Iulia are statut de competiție-pilot și urmărește testarea și validarea formatului oficial european pentru disciplinele de precizie și viteză din airsoft.

Prin această inițiativă, Federația Europeană de Airsoft își propune să uniformizeze regulile competiționale, să pună bazele unui circuit oficial de campionate continentale și să consolideze colaborarea dintre federațiile și organizațiile naționale.

Promovarea fair-play-ului, a siguranței și a valorilor sportive se numără, de asemenea, printre obiectivele proiectului, care urmărește crearea unui cadru competițional comun pentru sportivii europeni.

foto: Cosmin Szekely

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