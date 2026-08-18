Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Rezultatele inițiale au fost publicate
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Rezultatele inițiale au fost publicate
Rezultatele inițiale obținute de candidații din sesiunea a doua a Bacalaureatului 2026 au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării în dimineața zilei de marți, 18 august 2026.
Vezi AICI rezultatele candidaților din Alba
33,8% este rata de promovare la nivel național, în creștere față de 28,4% în sesiunea similară de anul trecut. 9.623 de candidați au promovat examenul, în creștere față de 7.306 în sesiunea similară de anul trecut;
28.481 de candidați s-au prezentat la examen, dintr-un total de 33.455 înscriși, ceea ce reprezintă o rată de participare de 85,1%.
56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor putea participa la următoarele două sesiuni.
Dintre candidații care s-au înscris la această sesiune la nivel național, peste 22.000 sunt absolvenți ai promoției 2026, iar peste 11.000 provin din promoțiile anterioare.
Contestațiile pot fi depuse în perioada 18-20 august 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate în 24 august 2026.
Pentru promovarea examenului, un candidat trebuie să fi susținut probele de competențe, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de minimum 6 la probele scrise.
În sesiunea din vară a Bacalaureatului 2026, rata de promovare înainte de contestații a fost de 74,8% pentru totalul candidaților, iar după soluționarea contestațiilor a ajuns la 79,6%.
sursa: edupedu.ro
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