Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Aviz de mediu pentru investiția derulată de CNI

Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Aviz de mediu pentru investiție

A fost primit aviz de mediu pentru un proiect care vizează restaurarea și consolidarea muzeului Mănăstirii Râmeț, a clădirii paraclis, aflată în imediata apropiere a muzeului, reamenajarea spațiilor de expoziție și depozitare a obiectelor de cult, precum și realizarea unor lucrări de amenajare exterioară.

Proiectul este derulat de Compania Națională de Investiții (CNI).

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (A.N.M.A.P.) – Direcția Județeană Alba (D.J.M. Alba) a anunțat că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Restaurarea-consolidarea Muzeului, a clădirii Paraclis-aflate în imediata apropiere a muzeului din cadrul Ansamblului Mănăstirii Râmeț, reamenajarea spațiilor de expoziție ți depozitare a obiectelor de cult, precum și realizarea unor lucrări de amenajare exterioară-Ansamblul Mănăstirii Râmeț, sat Valea Mănăstirii, nr. 15, Comuna Râmeț, județul Alba”.

În prezent clădirea muzeului este formată la parter din 4 încăperi şi un hol, iar la demisol spațiul este alcătuit din 3 încăperi. Regimul de înălţime este de demisol, parter şi pod. În plan construcția propriu zisă se desfășoară pe o suprafață neregulată. Particularități ale construcției, datorate configurației terenului, sunt date de curțile de lumină

realizate în prima jumătate a secolului XX.

Structura construcției este alcătuită din pereți din zidărie de piatră, fără sâmburi și centuri, cu dimensiuni variabile la demisol (60, 70, 90 sau 100 cm) și de 60 și 70 cm grosime la parter. Au fost efectuate lucrări de intervenții structurale punctuale în cadrul șantierului anterior, însă acestea nu au fost finalizate.

Finisajele de la nivelul pereților sunt decopertate integral, fiind vizibilă zidăria din piatră de râu și

local zidăria din cărămidă plină.

Pardoselile sunt din duşumele de lemn, şi prezintă un grad avansat de degradare. Plafonul este realizat din grinzi de lemn, din care una longitudinală este aparentă în interiorul camerei principale. La intrados prezintă scânduri de lemn.

Tâmplăria exterioară este de lemn cu ferestre duble în 2 canate (cu deschidere exterioară şi interioară), vopsite la interior în alb şi băiţuite la exterior, protejate cu grilaj metalic la majoritatea încăperilor şi o fereastră prelucrată artistic din lemn, băiţuită în holul de intrare.

Uşile interioare sunt pe căptuşeli, realizate din rame şi tăblii şi/sau cu ochiuri de geam. În patru dintre încăperi sunt păstrate 4 sobe de cărămidă văruite, care prin autenticitatea formei reprezintă elemente de valoare ambientală.

În demisol, pardoseala este din ciment sclivisit iar ferestrele sunt simple din lemn.

Clădirea este acoperită cu şarpantă din lemn, cu sistem de popi, căpriori şi tălpi. Finisajul învelitorii este decopertat, rămânând vizibilă folia de protecție și rețeaua șipcilor. Forma acoperişului a fost modificată pe parcursul intervenţiilor şi reparaţiilor clădirii.

În prezent, clădirea se află într-o stare avansată de degradare, în principal din cauza apei prezente la nivelul solului, dar și din cauza expunerii îndelungate la intemperii, după decopertările din cadrul șantierului anterior.

Intervențiile realizate din proiectul anterior au fost realizate partial deficitar crescand gradul de degradare al clădirii.

Se propun o serie de măsuri pentru continuarea lucrărilor, cu modificări punctuale, în urma reproiectării, având ca obiectiv consolidarea, restaurarea și reabilitarea imobilului, respectând în același timp statutul de monument istoric.

Situația corpului C9 – chilii și paraclis

Acest corp de clădire supus intervenţiei a fost ridicat în anul 1920, pe vechea fundaţie a unei clădiri demolate în anul 1762. Aceasta are un regim de înălţime parter şi etaj și are o formă planimetrică aproximativ dreptunghiulară. La nivelul parterului construcția prezintă 7 încăperi și un coridor, iar la nivelul etajului este formată din 9 încăperi, un grup sanitar format din două băi și un hol de acces, un coridor și încăperea Paraclis cu altar.

O particularitate a construcției, aspect cu caracter structural negativ important, este dată de descărcările indirecte ale pereților de zidărie din etaj.

Construcţia este alcătuită majoritar din pereți din zidărie de piatră, fără sâmburi și centuri, între 40 și 70 cm grosime la parter și etaj și din zidărie de cărămidă de 12 și 50 cm grosime la etaj, cu placă peste sol executată din beton armat şi planşee din lemn peste parter şi etaj.

Finisajele de la nivelul pereților sunt decopertate parțial, fiind vizibilă parțial zidăria din piatră de râu și local zidăria din cărămidă plină.

Finisajul pardoselii de l aparter lipsește, iar la etaj pardoseala este din gresie în coridor și băi şi duşumea în restul încăperilor. Tâmplăria exterioară şi interioară este din lemn cu geam simplu şi se află într-o stare de degradare

avansată necesitând înlocuirea acesteia.

Clădirea este acoperită cu şarpantă din lemn, iar finisajul învelitorii este îndepărtat, lăsând expuse folia de protecție și rețeaua de șipci.

Clădirea existentă a fost proiectată și executată în anul 1920, la acea dată neexistând actualele normative de calcul la încărcări orizontale, astfel sistemul structural nu corespunde cerințelor normativelor în vigoare. Clădirea se află într-o stare avansată de degradare, agravată de întreruperea lucrărilor de construcție înainte de închiderea anvelopei, ceea ce a împiedicat protejarea acesteia împotriva intemperiilor.

Se propun o serie de măsuri pentru reluarea lucrărilor, care includ modificări punctuale rezultate în urma reproiectării, având ca obiectiv consolidarea, restaurarea și reabilitarea imobilului, în vederea obținerii unei clădiri funcționale, conforme cu normativele în vigoare.

Situația corpului C10 – anexă centrală termică și coș de fum

Clădirea a fost construită pentru a adăposti două centrale termice: una pe bază de lemne, care nu este pusă în funcțiune și este amplasată într-un spațiu improvizat, închis cu pereți și acoperiș între corpurile CENTRALĂ TERMICĂ ȘI COȘ FUM (C10) și CORP CHILII ȘI PARACLIS (C9), și o centrală pemotorină, alimentată dintr-un rezervor aflat în amonte, care deservește mai multe imobile din incintă, inclusiv construcțiile vizate de prezentul proiect. În momentul de față, aceste echipamente sunt învechite și depășite din punct de vedere tehnic.

Clădirea are un regim de înălțime P+E. La parter este amplasată centrala termică, iar etajul este ocupat de un spațiu neîncălzit, construit din materiale ușoare și acoperit la partea superioară cu o șarpantă din lemn.

Construcția este executată în plan vertical din zidărie de cărămidă cu sâmburi din beton armat, iar planșeu este din beton armat. Etajul este un spațiu realizat din materiale ușoare, închis la partea superioară cu o șarpantă din lemn.

Pereții exteriori sunt acoperiți cu un strat grosier de tencuială, nefinisat. În interior la nivelul parterului, finisajele pereților și ale tavanului sunt realizate din tencuială și vopsea lavabilă de culoare albă. La etaj, pereții au același tip de finisaj, însă tavanul este placat cu scânduri de lemn. Tâmplăria exterioară este din lemn cu geam simplu.

Clădirea are acoperiș parțial din carton bitumat, în zona parterului, și o șarpantă din lemn în zona unde se înalță etajul, finisată cu învelitoare din țigle ceramice.

Starea de conservare a imobilului studiat este considerată medie, fără deficiențe din punct de vedere structural, doar cu finisajele interioare și exterioare degradate.

Măsurile propuse în prezentul proiect vizează atât actualizarea documentației și reluarea lucrărilor de execuție, cât și implementarea unor soluții tehnice noi, acolo unde este necesar, pentru remedierea deteriorărilor apărute ca urmare a întreruperii șantierului, conform Autorizației de Construire nr. 4 din 20.12.2019.

Concept de intervenție

*corp C3 (muzeu)

Intervențiile asupra muzeului au ca scop principal rezolvarea/ameliorarea degradărilor datorate nivelului hidrostatic ridicat și conservarea imobilului pe o perioadă indelungată, din acest motiv se vor aduce totate încăperile din demisol la aceeași cotă de călcare.

Închiderile exterioare: se va interveni cu lucrări de restaurare și reabilitare. Se vor reface tencuielile exterioare și se vor aplica tratamente pentru înlăturarea și stoparea degradărilor pe întreaga suprafață a pereților exteriori.

Compartimentările interioare: se va interveni cu lucrări de restaurare și reabilitare – finisajele adăugate ulterior față de construcția inițială vor fi înlăturate.

Tâmplăriile interioare și exterioare: se reabilitează/înlocuiește conform cu originalul, exceptând tâmplăria prelucrată artistic din încăperea P.01 de pe fațada nord care se va restaura și cele două uși din lemn masiv exterioare.

Acoperișul: se propune refacerea sarpantei sub forma istorică, cu recuperare de material în proporție de 30%, cu șarpantă în pante drepte, fără rupere de pantă.

*corp C9 (chilii și paraclis)

Închiderile exterioare: se va interveni cu lucrări de restaurare si reabilitare. Se vor reface tencuielile exterioare și se vor aplica tratamente pentru înlăturarea și stoparea degradărilor pe întreaga suprafață a pereților exteriori.

Compartimentările interioare: se va interveni cu lucrări de restaurare și reabilitare – finisajele adăugate ulterior față de construcția inițială vor fi înlăturate.

Tâmplăriile interioare și exterioare: Se propune înlocuirea tâmplăriei cu rame din lemn masiv și geam termoizolant.

Acoperișul: se va reface integral șarpanta – parțial din lemn și parțial din beton armat spre clădirea vecină C8 conform proiectului de structură din considerente de siguranță la foc.

*corp C10 (centrală termică și coș de fum)

Se va desface etajul și podul construcției, acesta nefiind întăbulat, iar păstrarea lui nefiind posibilă în forma actuală și din considerente de siguranță la foc.

Închiderile exterioare: se va interveni cu lucrări de reparații.

Compartimentările interioare: se va interveni cu lucrări de reparații.

Tâmplăriile exterioare: se vor reface tâmplăriile din lemn masiv, cu geam simplu.

Acoperișul: peste parter se va realiza o terasă necirculabilă acoperită cu hidroizolație și pietriș.

Amenajări exterioare prevăzute

– Se vor realiza rigole deschise din piatră în curțile de lumină ale Muzeului, Centralei Termice, în curtea din spetele Paraclisului și la marginea versanutului, respectiv la buza superioară a zidului din spatele Centralei Termice și a Paraclisului.

– Se vor realiza rigole cu capac din piatră lângă clădirea paraclis în dreptul fațadei nord-est, cât și în dreptul scării de acces dintre Muzeu și Paraclis.

– Pe limita de intervenție marcată în planul de situație se refac zonele de vegetație existente, se propun altele noi și se reface pavajul cu pavaj impermeabil din piatră. Se refac și scările exterioare din această limită.

– Se vor propune balustrade metalice unde este cazul.

– Se vor monta bănci din lemn masiv în zona paraclisului și a muzeului.

Valoarea investiției (implementarea scenariului recomandat) se va stabili prin aprobarea indicatoriilor tehnico-economici ai prezentului proiect.

Durata de realizare a investiției este de 36 de luni, din care durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.

