Reprezentații Enso Dojo Alba Iulia, rezultate de apreciat la Cupa Terra Transilvanika, ultimul concurs al anului

Reprezentații Enso Dojo Alba Iulia au înregistrat rezultate de apreciat la Cupa Terra Transilvanika, ultimul concurs al anului
Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au realizat rezultate de apreciat la Cupa Terra Transilvanika. Competiția de karate kyokushin aflată la prima ediție s-a disputat la Sibiu, fiind organizată de Shihan Ovidiu Baștea.
Evenimentul sportiv a reunit peste 270 de sportivi de la 19 cluburi din țară, disputându-se la kata & kumite, pentru începători și avansați. La ultimul concurs din acest an, clubul din Cetatea Marii Uniri a participat cu un lot format din 16 sportivi, obținându-se 8 clasări pe podium (două locuri 1, două locuri 2 și 4 locuri 3).
Rezultate:
*locul întâi: Luiza Muntean, Ioan Botaș;
*locul 2: Mihai Muntean, Daniel Botaș;
*locul 3: Rareș Stanciu, Carina Olteanu, Elena Bălțat și Andrei Henegar.
„Felicitări tuturor participanților, ați avut o evoluție frumoasă și nu uitati un lucru important spus de un sportiv-actor Sylvester Stallone: «Fiecare campion a fost la un moment dat un concurent ce a refuzat să se dea bătut». Continuăm antrenamentele, nu ne dăm bătuți și vom deveni o varianta mai bună a noastră, vom gestiona mai bine emoțiile si le vom folosi în favoarea noastră, iar cireașa de pe tort va fi obținerea de medalii. Contează sa ne adaptam oricărei situatii pentru a merge înainte, asa cum spunea marele înotător Michael Phelps «Lucrurile nu vor funcționa perfect. Ceea ce contează este cum te adaptezi acestor lucruri și ce înveți din greșeli». Mulțumesc părinților pentru efort. Succesul unui sportiv constă în aportul părinților, antrenorului și muncii sportivului, un nucleu care dacă este în armonie va duce la rezultate frumoase. Mulțumim shihan Ovidiu Baștea și sensei Oana Baștea pentru invitație și pentru un eveniment organizat exemplar”, a transmis sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.
În 2025, Enso Dojo Alba Iulia avut o agendă competițională bogată, ce cuprinde, printre altele, International Open Buzău, concursul „Măiastra” Târgu Jiu, Defensiv Fighting Cup Sărmaș (Harghita) sau Romanian International Cup (tot la Sibiu), precum și prezențe la seminarii de pregătire și examene de grad la kyokushin.
