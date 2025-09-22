FOTO | Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Sibiu pentru un seminar de pregătire și examene de grad

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Sibiu pentru un seminar de pregătire și examene de grad la kyokushin

De curând, reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au fost prezenți la Sibiu pentru un seminar de pregătire și examene de grad. Este vorba despre evenimentul KWO – Sosai Mas Oyama International Summer Camp & Grading, unde clubul din Cetatea Marii Uniri a participat cu un număr de 20 de sportivi.

O parte dintre aceștia au susținut examenul, pe care l-au promovat cu brio, iar alți albaiulieni au participat la activitate pentru a susține colegii de dojo. Într-o atmosferă deosebită, cu o atitudine pozitivă și constructivă din partea tuturor celor prezenți, s-au petrecut 3 zile în spiritul kyokushin. Maeștrii care au condus activitățile au fost: Hanshi Flemming Jinzen Schrøter – 9 Dan, Danemarca; Shihan Kian Jensen – 5 Dan, Danemarca; Shihan Ovidiu Bastea – 6 Dan, România; Shihan Ryszard Kiper – 6 Dan, Polonia; Shihan Gocha Kakabadze – 6 Dan, Georgia.

„Felicitări organizatorilor pentru acest eveniment deosebit, Shihan Ovidiu Bastea, Sensei Oana Baștea. Întregul eveniment ne-a dat un impuls nou, ne-a adus confirmarea calității pregătirii noastre, dar și o puternică motivație de a merge mai departe. Felicitări tuturor sportivilor pentru promovarea examenului, mulțumiri părinților pentru implicare și încredere. Felicitări acestei uriașe familii kyokushin pe care am întâlnit-o la acest eveniment!”, a transmis Sempai Nicoleta Panait (1 dan).

În 2025, Enso Dojo Alba Iulia a concurat, printre altele la International Open Buzău, concursul „Măiastra” Târgu Jiu și Defensiv Fighting Cup Sărmaș (Harghita). Următoarele activități sunt prezențele la două competiții internaționale, Romanian International Cup (Sibiu, 11 octombrie) și Cupa Terra Transilvanika la kata și kumite (15 noiembrie), tot la Sibiu.

