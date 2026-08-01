Remiză albă în amicalul Corona Brașov – CSM Unirea, pretendentele la promovarea în Liga 2
Corona Brașov – CSM Unirea Alba Iulia, remiză albă în testul dintre pretendente la promovarea în Liga 2
CSM Unirea Alba Iulia a disputat al doilea joc de verificare, la finele stagiului centralizat de la Poiana Brașov, o remiză albă cu Corona Brașov, echipă la care a ajuns în această vară albaiulianul Gheorghe Grozav.
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Brașovenii, fără piesele grele transferate în această vară (A. Gavrilă, Mateiu, Enceanu, Dumitriu, B. Rusu, Lascu și Grozav), s-au calificat după loviturile de departajare, cu ARO Câmpulung.
În primul test, a fost 7-0 cu Olimpic Zărnești, iar miercuri, 5 august, urmează primul joc oficial, în deplasare, cu Sănătatea Cluj, în turul secund al Cupei României. Cu acest prilej, în efectivul albaiulian au debutat Cl. Bălan și Ghazoini (ultimii nou veniți). În prima repriză cea mai mare ocazie a fost semnată de Niakate (bară).
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