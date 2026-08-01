Curier Județean

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

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Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere reținute

Zeci de persoane și mașini au fost verificate de polițiștii și jandarmii din Alba. Au fost aplicate amenzi de peste 7.000 de lei și două permise de conducere au fost reținute.

În noaptea de 31 iulie/1 august 2026, polițiștii din municipiul Alba Iulia au organizat o acțiune, pe raza municipiului, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea și combaterea unor situații de risc.

La acțiune, alături de polițiști, au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 125 de verificări de persoane și 69 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 40 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.097 de lei.

Au fost efectuate 42 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au fost reținute două permise de conducere și au fost retrase patru certificate de înmatriculare.

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