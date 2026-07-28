Sport

CSM Unirea Alba Iulia, primul amical, miercuri, cu Olimpic Zărnești | Amine Ghazoini, fundaș dreapta marocano-italian, în „alb-negru”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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CSM Unirea Alba Iulia, primul amical, miercuri, cu Olimpic Zărnești | Amine Ghazoini, fundașul dreapta marocano-italian, în „alb-negru”

Aflată în cantonament centralizat la Poiana Brașov, CSM Unirea Alba Iulia susține miercuri, la ora 17.30, primul meci amical sub comanda lui Cristian Pustai, cu Olimpic Zărnești (Liga 3, locul 5 în play-off-ul cs CSL Ștefănești și SC Popești Leordeni, actualele divizionare secunde), pe Stadionul „Celuloza”.

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„Alb-negrii” au un lot de 25 de jucători, dintre care 20 nou-veniți, ultimul fiind Amine Ghazoini (25 de ani), fundașul dreapta cu dublă cetățenie, italiană și marocană. Acesta a venit în România în urmă cu 2 ani, la FCU Craiova, iar în sezonul precedent a jucat la Olimpia Satu Mare (22 de jocuri, un gol).

Născut la Roma și fost internațional Italia Under 16, Maroc Under 17 și Under 20, apărătorul lateral a trecut prin academiile Torino și Frosinone, iar ulterior a evoluat pentru formații precum Ascoli, Vis Pesaro, RE Virton (Belgia), Monterosi și Guidonia, având cucerită Supercupa Italiei Primavera, în perioada petrecută la Torino.

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