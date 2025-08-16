Reguli stricte pentru proprietarii câinilor ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu respectă legea

Reguli stricte pentru proprietarii de câini ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu respectă legea

Câinele lăsat liber în curte, pare să fie o soluție ideală pentru proprietari, dar și pentru animal, mai ales vara. Legea impune condiții stricte pentru siguranța tuturor. Află ce reguli trebuie să respecți, ce obligații ai față de animalul tău și ce riscuri legale există dacă patrupedul tău devine un pericol sau părăsește proprietatea. Tot ce trebuie să știe orice stăpân responsabil înainte de a lăsa câinele liber în curte!

Ai voie să-ți lași câinele liber în curte? Ce riscă stăpânii care nu respectă legea și ce reguli trebuie respectate

Libertate sau restricții pentru câini? O întrebare la care mulți proprietari caută răspuns, în special în sezonul cald, când animalele petrec mai mult timp afară. De la reglementări privind siguranța publică, la obligațiile privind bunăstarea animalului, legislația românească stabilește clar cadrul legal pentru deținătorii de câini. Ce trebuie să știe orice stăpân înainte să lase câinele liber în curte?

Ce prevede legea despre câinii ținuți liberi în curte

În România, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, împreună cu actele normative ulterioare, reglementează strict modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Potrivit legislației, un câine poate fi lăsat liber în curte doar dacă sunt respectate anumite condiții esențiale:

Curtea trebuie să fie împrejmuită corespunzător, astfel încât animalul să nu poată părăsi spațiul. Gardul trebuie să fie suficient de înalt, solid și fără breșe prin care patrupedul ar putea ieși.

Câinele nu trebuie să reprezinte un pericol pentru persoane străine sau pentru alte animale de pe proprietate sau din vecinătate.

Proprietarul are obligația să asigure animalului acces permanent la apă curată, hrană suficientă, adăpost adecvat și îngrijire medicală, la nevoie.

Câinele trebuie supravegheat periodic, chiar dacă este ținut în curte, pentru a preveni eventuale incidente sau accidente.

De altfel, autoritățile recomandă ca fiecare stăpân să verifice periodic integritatea gardului și să se asigure că porțile sunt mereu închise corespunzător, mai ales dacă în gospodărie există copii sau alte animale.

Ce este interzis prin lege

Pe lângă drepturile acordate animalului, legea stabilește clar și ceea ce este interzis. Ținerea câinelui legat permanent cu lanțul, într-un mod restrictiv, este considerată abuz și poate atrage sancțiuni contravenționale. Totodată, este interzisă:

Ținerea câinilor în spații foarte mici, fără acces la adăpost sau la resursele vitale;

Neglijarea animalului, lipsa îngrijirii veterinare sau expunerea la condiții meteorologice extreme;

Aplicarea oricărei forme de cruzime sau tratament neadecvat, care poate afecta bunăstarea animalului.

Legea urmărește, astfel, să prevină atât suferința animalelor, cât și riscurile la adresa comunității.

Reguli speciale pentru câinii periculoși sau agresivi

Situația este mai strict reglementată pentru stăpânii de câini considerați periculoși sau agresivi. OUG 55/2002 prevede că pentru rasele încadrate în această categorie (cum ar fi Rottweiler, Pitbull, Amstaff, Tosa Inu, Mastiff și altele) sunt necesare măsuri suplimentare de securitate:

Gardul trebuie să fie nu doar înalt, ci și imposibil de escaladat sau forțat de animal;

Poarta curții trebuie menținută permanent încuiată;

Obligația de a afișa, la loc vizibil, un panou de avertizare cu mențiunea „Câine periculos” sau „Atenție, câine agresiv”;

În unele situații, autoritățile locale pot impune și alte restricții sau pot verifica periodic modul în care animalul este ținut.

Deținătorii acestor câini trebuie să fie conștienți că nerespectarea regulilor atrage răspundere penală sau contravențională, în funcție de gravitatea faptei.

Care sunt riscurile legale pentru proprietari

În cazul în care un câine scapă din curte și atacă sau rănește o persoană sau un alt animal, responsabilitatea aparține integral proprietarului. Conform Legii 205/2004, amenzile pot varia între 1.000 și 3.000 de lei, însă dacă incidentul se soldează cu vătămări grave, stăpânul riscă inclusiv dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Autoritățile pot dispune confiscarea animalului sau, în cazuri extreme, interzicerea deținerii de animale pe o perioadă determinată.

Exemplu real: În 2023, într-o localitate din județul Ilfov, un copil de 7 ani a fost atacat de un câine lăsat liber în curte, care a reușit să iasă pe poarta deschisă accidental de un alt membru al familiei. Proprietarul a fost sancționat cu amendă maximă și s-a deschis dosar penal pentru neglijență.

România a armonizat, în ultimii ani, legislația privind bunăstarea animalelor cu normele europene, unde accentul cade atât pe protejarea animalului, cât și pe siguranța comunității. În alte state, sancțiunile pentru stăpânii neglijenți pot fi și mai severe, iar supravegherea câinilor cu potențial periculos este o prioritate națională.

Recomandări pentru proprietari

Pentru a evita neplăcerile, orice stăpân de câine ar trebui să respecte câteva reguli de bun simț:

Să verifice zilnic gardurile și porțile;

Să nu lase animalul nesupravegheat perioade îndelungate;

Să se asigure că patrupedul nu dezvoltă comportament agresiv față de străini;

Să apeleze la serviciile unui dresor profesionist, dacă apar semne de agresivitate sau frică.

