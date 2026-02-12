Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii
Peste 1.800 de pensionari au sesizat Avocatul Poporului privind recalcularea pensiilor, iar Ministerul Muncii a explicat motivele întârzierilor și stadiul actual al dosarelor.
De ce pensionarii transmit reclamații
Recalcularea pensiilor conform Legii nr. 360/2023 a început în 2024 și a vizat actualizarea drepturilor pentru beneficiarii care nu aveau toate sporurile, veniturile sau stagiile de cotizare incluse anterior.
Mulți pensionari au întâmpinat întârzieri semnificative în soluționarea cererilor, ceea ce a generat sesizări privind lipsa deciziilor, neplata drepturilor stabilite sau necorectitudinea calculului.
Citește și: VIDEO | Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”
Petițiile semnalate vizau atât casele teritoriale de pensii, cât și cele sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale.
Problemele reclamate au inclus și dificultăți legate de recalcularea pensiilor în baza hotărârilor judecătorești, recalculări multiple, lipsa documentelor sau obstacole administrative care au împiedicat finalizarea dosarelor.
Ce măsuri au luat autoritățile
Avocatul Poporului a inițiat peste 30 de anchete și 10 sesizări din oficiu, adresând solicitări către toate casele județene de pensii și casele sectoriale. Demersurile au vizat clarificarea situațiilor semnalate, corectarea rapidă a problemelor și evitarea emiterii deciziilor fără termene precise, notează digi24.ro.
Autoritatea a atras atenția asupra riscului ca întârzierile să creeze incertitudine pentru pensionari și să afecteze dreptul la pensie, subliniind responsabilitatea statului de a răspunde cererilor în termene legale. Casa Națională de Pensii Publice a promis eforturi pentru îmbunătățirea funcționării caselor de pensii și a relației cu beneficiarii.
Care este stadiul recalculărilor și de ce întârzie
Ministerul Muncii explică întârzierile prin volumul mare de activitate din sistemul public de pensii și complexitatea dosarelor, care implică adaptarea la noile reguli și programe informatice. În 2025, au fost înregistrate peste 5 milioane de cereri pentru cele 70 de prestații sociale gestionate de CNPP.
Recalcularea generală și recalcularea pensiilor foștilor agricultori au fost finalizate, iar pentru ”mica recalculare”, care valorifică venituri și sporuri neincluse anterior, au fost identificate aproximativ 225.000 de dosare eligibile, dintre care 152.000 soluționate până la finalul lunii ianuarie 2026.
Pentru cererile depuse după 1 septembrie 2024 privind stagii suplimentare sau sporuri, aproximativ 65.000 de dosare au fost deja procesate. Procesul de recalculare rămâne deschis, pe măsură ce pensionarii depun documentele necesare.
Autoritățile subliniază că analiza dosarelor se face etapizat, iar un termen final pentru soluționarea tuturor cererilor nu poate fi indicat în prezent, din cauza complexității și volumului ridicat de muncă implicat.
