VIDEO | Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”

Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”

Casa Județeană de Pensii Alba gestionează în prezent un volum ridicat de dosare, potrivit lui Cornelia Miclea, director executiv Casa Județeană de Pensii Alba. Instituția a emis zeci de mii de decizii de recalculare înainte de intrarea în vigoare a Legii 360/2023, însă procesul de implementare a noii legislații și adaptarea aplicațiilor informatice au generat întârzieri și acumulări de cereri.

Din cele 8.835 de solicitări înregistrate până la 31 august 2024, aproximativ 1.500 mai sunt încă în lucru, în timp ce, lunar, se depun în medie 350 de cereri noi de pensionare și peste 750 de cereri de recalculare.

Cornelia Miclea, director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba a discutat despre normele de aplicare a noii legi a pensiilor în cadrul unei conferințe de presă, desfășurată miercuri, 11 februarie.

Ea a început prin a spune că, Casa Județeană de Pensii Alba funcționează în cadrul Sistemului Public de Pensii, sub coordonarea Casei Naționale de Pensii Publice, iar activitatea sa este identică cu cea a tuturor caselor teritoriale din țară, aplicând aceeași legislație și aceleași proceduri.

Instituția implementează, la fel ca restul caselor de pensii din România, prevederile noii legi a pensiilor, Legea 360/2023, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, utilizând aplicații informatice dezvoltate la nivel central.

Situația din județul Alba nu diferă de cea la nivel național, activitatea fiind influențată de procesul amplu de aplicare a noii legislații.

Normele de aplicare a noii legi

În ceea ce privește normele de aplicare a noi legi, precum și aplicarea informatică, Cornelia Miclea spune că: ,,a presupus un efort susținut și complex, implicând adaptarea și dezvoltarea aplicațiilor noi informatice, testarea acestora și identificarea graduală a tuturor situațiilor și spețelor posibile, fiecare județ, la nivel național, având specificul propriu. Acest proces a generat în mod inevitabil anumite întârzieri, până la stabilizarea completă a fluxurilor de lucru și a soluțiilor informatice, fiind rezultatul unei munci intense și continue din partea tuturor celor care sunt implicați în implementarea informatică a noilor modificări legislative. Anteriori într-o în vigoare a legii 360, instituția a desfășurat cu un efort susținut din partea tuturor angajaților un număr de aproximativ 84 de mii de decizii de recalculare”

Astfel, potrivit directorului executiv, activitatea a fost realizată într-un interval de timp limitat și paralel cu soluționarea cererilor curente. Acest volum de muncă a solicitat la maxim capacitatea operațională a fiecărui angajat. În perioada de tranziție, determinată de implementarea etapizată a aplicațiilor informatice, o parte din cereri nu au putut fi soluționate imediat din punct de vedere tehnic, ceea ce a condus la acumularea unui număr considerabil de cereri.

,,În prezent, activitatea se desfășoară într-un context caracterizat de un flux mare de cereri, înregistrându-se în medie lunar 350 de cereri de cazuri noi și undeva la 750, poate chiar mai mult, de cereri de recalculare lunar. Pentru casa județeană de pensie Alba, prioritatea zero a activității instituției o reprezintă soluționarea cazurilor noi de înscriere la pensie, având în vedere faptul că în foarte multe situații aceste cereri privesc persoane care depinde venitul obținut din pensie și de menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Dintr-un total de 8.835 de cereri pe care le-a înregistrat instituția la data de 31 august 2024, la acest moment mai avem 1500 de cereri nesoluționate, ceea ce reflectă un progres semnificativ în gestionarea acestui tip de solicitări”, a precizat Cornelia Miclea.

,,Timpul de lucru aferent unui dosar este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”

Mai mult decât atât, în acest moment se află în lucru cereri de recalculare depuse în temeiul articolului 94 din legea 360, dintre care peste 90% presupun un grad ridicat de complexitate: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar, fiind aproximativ, pot să zic că este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”.

Dacă legislația anterioară permitea doar valorificarea sporurilor cu caracter permanent, iar introducerea unui astfel de spor, într-un anume procent se realiza punctual pentru o anumită perioadă determinată, în prezent noua lege permite valorificarea veniturilor brute, lunare, pe perioade extinse, cum ar fi din 1969 până în aprilie 2001. Noul sistem de calcul al drepturilor implică introducerea veniturilor lună de lună, presupune verificarea concordanței sumelor evidențiate de angajatori sau de deținătorii de arhive și calcularea corectitudinii totalurilor declarate de aceștia, a mai explicat Cornelia Miclea, director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba.

