Rata șomajului în Alba se menține ridicată, șomerii sunt tot mai mulți. Ce arată cifrele și ce zone ale județului sunt cele mai afectate
La sfârșitul lunii iunie 2025, în județul Alba erau înregistrați 5.490 de șomeri. Față de luna mai, numărul acestora a scăzut ușor cu 40 de persoane, însă față de iunie 2024, numărul șomerilor a crescut cu 572 de persoane, adică un plus de peste 11%. Aproape jumătate dintre șomeri sunt femei, mai exact 2.702 persoane, iar restul de 2.788 sunt bărbați.
Șomerii, mai mulți la țară decât la oraș
Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).
Majoritatea șomerilor din județul Alba provin din mediul rural, unde se află 3.853 de persoane, adică peste 70% din total, iar în mediul urban sunt 1.637 de persoane. Cele mai populate orașe ca număr de șomeri sunt Blaj, cu 376 de persoane, Alba Iulia -304, Sebeș -275 și Aiud -153.
În mediul rural, comunele cu cei mai mulți șomeri sunt Jidvei (423 persoane), Cetatea de Baltă (324), Șona (190), Scărișoara (178), Roșia Montană (161) și Crăciunelu de Jos (147).
La polul opus, câteva comune au foarte puțini sau niciun șomer, cum sunt Intregalde (3), Livezile (5), Ocoliș (6), Rimetea (7), Berghin și Stremț (9), iar în Bucerdea Grânoasă, Ceru Băcăinți, Cut și Ohaba nu s-a înregistrat niciun șomer.
Nivel de studii și rata șomajului
Rata şomajului reprezintă proporţia numărului de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în populaţia activă civilă. Populaţia activă civilă se determină prin însumarea populaţiei ocupate civile cu numărul şomerilor înregistraţi.
Din punct de vedere al nivelului de studii, 75% dintre șomerii din județul Alba sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial sau profesional. Aproximativ 20,2% au studii liceale sau postliceale, iar doar 4,8% sunt absolvenți de studii superioare.
Rata șomajului în județul Alba a fost în luna iunie 2025 de 3,6%, aceeași ca în luna mai, și mai mare decât media pe țară, care se situează la 3,2%. În rândul femeilor, rata șomajului a fost de 3,8%, iar în rândul bărbaților de 3,4%. Comparativ cu iunie 2024, rata șomajului a crescut de la 3,2% la 3,6%.
Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 septembrie 2025: 577 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Dintre orașele județului, cele mai mari ponderi ale șomerilor în raport cu populația activă se înregistrează în Câmpeni (3,2%), Blaj (3,1%) și Baia de Arieș (3,1%), iar cele mai mici ponderi se regăsesc în Cugir (0,4%), Alba Iulia (0,7%) și Teiuș (0,8%).
În mediul rural, comunele cu cele mai mari ponderi de șomeri în raport cu populația activă sunt Scărișoara (22,6%), Cetatea de Balta (17,1%) și Jidvei (12,7%), iar câteva comune au sub 1%, cum ar fi Stremț și Sântimbru (0,6%) sau Întregalde (0,7%).
Prin urmare, situația șomajului în județul Alba în luna iunie 2025 arată o ușoară scădere față de luna precedentă, dar o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.
Majoritatea șomerilor se află în mediul rural și au nivel de studii mediu sau scăzut. Județul se situează pe locul 16 în ierarhia județelor după rata șomajului, iar anumite comune rămân zone cu probleme mai mari pe piața muncii.
