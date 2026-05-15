VIDEO | Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni”

Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni”
Lucrările de edificare a Bibliotecii Municipale ultramoderne din Blaj se apropie de final. „Sper ca aceste lucrări, mult întârziate, să fie finalizate până la sfârșitul anului”, a afrimat, vineri, 15 mai 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.
„Din păcate mai există și constructori din această categorie, dar în final de vom bucura cu toții de o bibliotecă modernă, care va găzdui și biblioteca documentară pe lângă biblioteca clasică.
Este o lucrare în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro, fonduri europene.
Lucrările merg acum foarte bine, după ce au decurs la un moment dat și foarte rău.
Realizarea acestui edificiu reprezintă pentru noi o datorie de suflet față de blăjeni”, a precizat primarul Gheorghe Valentin Rotar.
