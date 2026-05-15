DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 18.05-24.05.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
- SEBES – Str. ZAMBILELOR, Str. TOPORASILOR, Str. TAMPLARILOR, Str. PETUNIEI, Str. MAGNOLIEI, Str. LILIACULUI, Str. GLADIOLELOR, Str. DORIN PAVEL PARTIAL, Str. CRIZANTEMELOR, Str. CAMELIEI – 27/05/2026 09:00 – 27/05/2026 17:00
- AIUD – Str. ZORILOR, Str. VIILOR, Str. VALEA AIUDULUI PARTIAL, Str. VALCELE, Str. PLUGARILOR, Str. NICOLAE BALCESCU, Str. MOTILOR PARTIAL, Str. LAUTARILOR, Str. AVRAM IANCU PARTIAL – 28/05/2026 09:00 – 28/05/2026 17:00
- CIUGUD, HAPRIA, Strada PRINCIPALA PARTIAL – 29/05/2026 09:00 – 29/05/2026 17:00
Suplimentar pentru intervalul 18.05-24.05.2026
- INTREGALDE, SFARCUTA, Strada principala – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 15:00
- INTREGALDE, SFARCEA, Strada principala – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 15:00
- INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 15:00
- ALBA IULIA, Strada SIMION MANDRESCU – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 16:00
- ALBA IULIA, Strada SIMION MANDRESCU – 21/05/2026 08:00 – 21/05/2026 16:00
- SEBES, Strada MARASESTI – 22/05/2026 08:00 – 22/05/2026 15:00
- CRICAU, Strada PRINCIPALA – 22/05/2026 08:00 – 22/05/2026 15:00
- ALBA IULIA – Strada SIMION MANDRESCU, Strada ARIESULUI, Strada ANTON PANN – 22/05/2026 08:00 – 22/05/2026 16:00
- SEBES, Strada CALARASI PARTIAL – 23/05/2026 09:00 – 23/05/2026 14:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
