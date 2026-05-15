DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 18.05-24.05.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 25.05-31.05.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

  • SEBES –  Str. ZAMBILELOR, Str. TOPORASILOR, Str. TAMPLARILOR, Str. PETUNIEI, Str. MAGNOLIEI,  Str. LILIACULUI, Str. GLADIOLELOR, Str. DORIN PAVEL PARTIAL, Str. CRIZANTEMELOR, Str. CAMELIEI – 27/05/2026 09:00 – 27/05/2026 17:00 
  • AIUD – Str. ZORILOR, Str. VIILOR, Str. VALEA AIUDULUI PARTIAL, Str. VALCELE, Str. PLUGARILOR, Str. NICOLAE BALCESCU, Str. MOTILOR PARTIAL, Str. LAUTARILOR,  Str. AVRAM IANCU PARTIAL – 28/05/2026 09:00 – 28/05/2026 17:00 
  • CIUGUD, HAPRIA, Strada PRINCIPALA PARTIAL – 29/05/2026 09:00 – 29/05/2026 17:00 

Suplimentar pentru intervalul 18.05-24.05.2026 

  • INTREGALDE, SFARCUTA, Strada principala – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 15:00 
  • INTREGALDE, SFARCEA, Strada principala – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 15:00 
  • INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 15:00 
  • ALBA IULIA, Strada SIMION MANDRESCU – 20/05/2026 08:00 – 20/05/2026 16:00 
  • ALBA IULIA, Strada SIMION MANDRESCU – 21/05/2026 08:00 – 21/05/2026 16:00 
  • SEBES, Strada MARASESTI – 22/05/2026 08:00 – 22/05/2026 15:00 
  • CRICAU, Strada PRINCIPALA – 22/05/2026 08:00 – 22/05/2026 15:00 
  • ALBA IULIA –  Strada SIMION MANDRESCU, Strada ARIESULUI, Strada ANTON PANN – 22/05/2026 08:00 – 22/05/2026 16:00 
  • SEBES, Strada CALARASI PARTIAL – 23/05/2026 09:00 – 23/05/2026 14:00 

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

VIDEO | Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni”

Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni" Lucrările de edificare a Bibliotecii Municipale ultramoderne din Blaj se apropie de final. „Sper ca aceste lucrări, mult întârziate, să fie finalizate până la sfârșitul anului", a afrimat, vineri, 15 mai 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar. „Din păcate […]

INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări: Salvatorii intervin cu trei autospeciale și un echipaj de prim ajutor

INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări: Salvatorii intervin cu trei autospeciale și un echipaj de prim ajutor  Acoperișul unei case din satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă, a fost cuprins de flăcări. Pompierii din Blaj intervin, în cooperare cu Detașamentul Târnăveni, cu trei autospeciale și un echipaj […]

FOTO | Activități ample de control în trafic pe Autostrada A1, zona Alba: Sute de autoturisme verificate, amenzi de peste 340.000 de lei și 7 permise de conducere reținute

Activități ample de control în trafic pe Autostrada A1, zona Alba: Sute de autoturisme verificate, amenzi de peste 340.000 de lei și 7 permise de conducere reținute Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au desfășurat, în sistem integrat, ample activități de control în trafic, în cooperare cu reprezentanți ai ISCTR Sibiu, […]

