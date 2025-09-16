LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 septembrie 2025: 577 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 septembrie 2025: 577 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 2 [email protected]
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0756101055
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 1 0756101055
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA ALBA VET SA ASISTENT VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA ALBA VET SA MEDIC VETERINAR 1 0724588207
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365/404203
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL MANAGER 1 0748025672
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 1 0748025672
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744535199
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 0744535199
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 5 0746033394
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES ARHIVAR 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES LACATUS MECANIC 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA CHRISTINNE S CONCEPT SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0748611974
ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747983742
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 2 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 3 0728040572
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 4 0756101055
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0254206600
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA C G P VULTURUL ALBA SRL AGENT DE SECURITATE 2 0748143150
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. MAGAZINER 1 0264205069
ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0758409896
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 [email protected]
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 [email protected]
ALBA IULIA ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0358103516
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 1 0735177570
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754388344
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 1 0264205069
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL MANIPULANT MARFURI 1 0753117877
ALBA IULIA SERALY KEB SRL BUCATAR 1 0747188167
ALBA IULIA SERALY KEB SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747188167
ALBA IULIA SERALY KEB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747188167
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 2 0212067400
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0258811646
ALBA IULIA MEDIMA HEALTH S.A. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 [email protected]
ALBA IULIA CARBONDIS DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA DTS UNIC PROIECT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0258/822046
ALBA IULIA ALBA DONER PRODUCTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0772209632
ALBA IULIA JOLIE SKIN SRL REGISTRATOR MEDICAL 1 0722256550
ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 2 0269207120
ALBA IULIA RASITAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744636230
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA BUFTEA OYL COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0729890146
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA KARA SILVER SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0754395010
ALBA IULIA KARA SILVER SRL BIJUTIER METALE PRETIOASE 2 0754395010
ALBA IULIA SPARTA GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0760232221
ALBA IULIA SPARTA GUARD SECURITY SRL SEF TURA SERVICII SECURITATE 2 0760232221
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA ROYAL SERGIO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0749307385
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA ONTIME INSTAL SRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0740619647
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0730230700
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 1 0730230700
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL BUCATAR 1 0730230700
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
HAPRIA TOTALPLUS AMBIENT SRL SECRETAR ECONOMIC (STUDII SUPERIOARE) 1 0740637693
MICESTI MADIDENT CLINIC S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0752644589
MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232
OARDA ELIT SRL OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE 2 0721367218
OARDA SATROTEC SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0771406571
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 2 0721444844
AIUD GALWAY SPORT SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0258865646
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 4 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA STIVUITORIST 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. MANAGER GENERAL 1 0751882218
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 2 0751882218
AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ BRUTAR 1 0749283007
AIUD BECOFERM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0742351869
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUD ALLTEX RO TRADING SRL VÂNZATOR 2 0745320005
AIUD NATUR SRL AMBALATOR MANUAL 2 0743115127
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382
AIUD BECONPREST S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0755234658
AIUD BECONPREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0755234658
AIUD BECONPREST S.R.L. ZUGRAV 5 0755234658
AIUD BECONPREST S.R.L. FIERAR BETONIST 5 0755234658
AIUD BECONPREST S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0755234658
AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ BRUTAR 2 0749283007
AIUD MAGIC AGROJET SA CURATITOR-SABLATOR 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0721444844
AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ PATISER 2 0749283007
AIUD ALLTEX RO TRADING SRL VÂNZATOR 1 0745320005
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]
AIUD VANGAO S.R.L. INGINER DE CERCETARE ÎN ECHIPAMENTE DE PROCES 1 0740903545
AIUD VANGAO S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0740903545
AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 3 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 2 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743016221
AIUD DOVO NETWORK SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748389265
AIUDUL DE SUS PAGUS BECOFERM SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0742351869
CIUMBRUD TIVAMI ACCENT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755854863
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0743393812
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744535199
MIHALT SC AUTO CLEAN ZONE SRL CONTABIL 1 0744535199
MIHALT FUN TIME EVENTS LUCRATOR DE TINERET 1 0744614323
MIHALT FUN TIME EVENTS GESTIONAR DEPOZIT 1 0744614323
MIHALT FUN TIME EVENTS ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744614323
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
SANBENEDIC AGRO PLANT LUPEAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0770428296
SANCRAI AGRO MARGIN SRL AGENT COMERCIAL 1 0743095677
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 7 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
TEIUS Tonic wash luxury MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0771427183
TEIUS Tonic wash luxury Specialist marketing online 2 0771427183
TEIUS RESUM SMART SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0756796818
TEIUS CONTACO AUDIT CONSULT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0745377596
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
UNIREA SC UNILACT TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0745543871
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ DELGAZ GRID S.A. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 [email protected]
BLAJ PEK KOLI SRL BRUTAR 1 [email protected]
BLAJ HYDRO EVENTS 2015 SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 0744602117
BLAJ HYDRO EVENTS 2015 SRL MANAGER GENERAL 1 0744602117
BLAJ HYDRO EVENTS 2015 SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0744602117
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0758642427
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0758642427
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. FAIANTAR 3 0758642427
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. FIERAR BETONIST 3 0758642427
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0758642427
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. ZUGRAV 2 0758642427
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. SUDOR 5 0758642427
VALEA LUNGA BCS AMA CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 4 0758642427
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0261820700
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 3 [email protected]
BAIA DE ARIEȘ ASOCIATIA MARIA ELISEEA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 3 0727306293
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0749273127
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0749273127
CAMPU GOBLII ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0749273127
GARDA DE SUS ONELIA BEST SRL BUCATAR 2 0788317467
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568911
LUNCA BISERICII AQUA NRG VIDRA SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742889302
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL INSTRUCTOR AUTO 2 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL SECRETARA 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI 1 0740288569
VALEA BISTRII TERMOCONS SRL MANIPULANT MARFURI 4 0258771719
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL PIZZAR 3 [email protected]
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL FINISOR TERASAMENTE 3 [email protected]
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL ELECTRONIST TELECOMUNICATII 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. PRESATOR METALE LA RECE 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. TERMIST-TRATAMENTIST 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258751991
CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0258751991
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. RECEPTIONIST 1 [email protected]
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
OCNA MURES STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744162644
OCNA MURES EUROSIT IMPEX SRL VÂNZATOR 1 0744605733
OCNA MURES HANU GENERAL SERVICES SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0758395933
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA SEBEȘ
CAPALNA SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0758787707
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. CASIER 1 0766451968
PETRESTI RONITEX ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0753633118
RECIU S.C. SARA ECO GARDEN S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0765595832
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744393975
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747807111
SEBES OWA PRO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0040747635467
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0747807111
SEBES SAVINI DUE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752199005
SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 2 0743515200
SEBES LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0258763150
SEBES VULCANIZARE MOBILA & TRACTARI AUTO SEBES SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0757271750
SEBES MIRELA CREATIVE KIDS S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0751209360
SEBES MIRELA CREATIVE KIDS S.R.L. INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1 0751209360
SEBES BADEA GHEORGHE AGRO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743199310
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0743515200
SEBES STAR COMPANY SRL ASISTENT MANAGER 1 0748806367
SEBES ȚĂRĂNCUȚA AGRO SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SUGAG ENERGOHOLDING SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 0743199310
SUGAG ENERGOHOLDING SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0743199310
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0741115464
VINTU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0741115464
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761982552
VINTU DE JOS SC Cutiuta Alba SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0743631521
VINTU DE JOS SC Cutiuta Alba SRL OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR 1 0743631521
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea rechizitoriului. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea […]
VIDEO | Emil Boc și-a adus cățelul la primăria din Cluj-Napoca! Clujenii își pot aduce animalele de companie în instituție: ,,Sunt binevenite”
Orașul Cluj-Napoca se remarcă printr-o primărie deschisă și prietenoasă, care primește cu brațele deschide nu doar locuitorii orașului, ci și animalele lor de companie. Pentru a marca acest demers, edilul Emil Boc și-a plimbat cățelul prin sediul instituției, anunțând oficial că toate spațiile publice ale Primăriei sunt accesibile și ,,prietenilor”necuvântători. „De astăzi, animalele de companie […]
VIDEO | Primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș, aproape de finalizare. Dorin Nistor: „Va fi, cu siguranță, pentru toți locuitorii orașului”
Primul bazin de înot acoperit din istoria municipiului Sebeș, aproape de finalizare. Dorin Nistor: „Va fi, cu siguranță, pentru toți locuitorii orașului” În Sebeș se va deschide primul bazin de înot acoperit din istoria orașului. Acesta va avea dimensiunile de 25 x 12,5 metri și o adâncime a apei de 1,40 metri. Imobilul este dotat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan despre situația burselor: „În 2015 doar 4% primeau bursă, acum 62%, dar vreți să mergem în continuare cu această păcăleală?”
Ilie Bolojan despre bursele elevilor: „În 2015, 4% primeau bursă, în 2024, au primit 62% dintre elevi. Vreți să mergem...
Pensiile speciale rămân pe loc: CCR ar putea bloca totul din cauza procedurilor neclare și a asumării răspunderii pe mai multe proiecte simultan
Pensiile speciale rămân pe loc: Greșelile de procedură pot duce la respingerea legii de CCR Pensiile speciale stau în continuare...
Știrea Zilei
Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de...
VIDEO | Emil Boc și-a adus cățelul la primăria din Cluj-Napoca! Clujenii își pot aduce animalele de companie în instituție: ,,Sunt binevenite”
Orașul Cluj-Napoca se remarcă printr-o primărie deschisă și prietenoasă, care primește cu brațele deschide nu doar locuitorii orașului, ci și...
Curier Județean
FOTO | Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului
Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului Duminică, 14 septembrie 2025, Sebeșul...
Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la etilotest
Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
16 septembrie – Leul este instituit ca monedă a țării. Istoria monedei naționale
Ziua monedei naționale • Istoria leului ca monedă națională Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele...
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi În...