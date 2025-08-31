Rămâi conectat

Calendarul plăților sociale din septembrie 2025: Schimbările pentru mame, șomeri și pensionari. Câți bani vor primi după reținerea CASS

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a publicat la sfârșitul lunii august calendarul plăților sociale pentru luna septembrie 2025, iar o noutate importantă vizează contribuția la sănătate.

Pentru mai multe categorii de indemnizații și ajutoare sociale se va reține automat CASS de 10%, operată direct de ANPIS și direcțiile județene, prin declarația 112. Măsura asigură calitatea de asigurat medical pentru beneficiari, fără pași administrativi suplimentari.

8 septembrie: indemnizația pentru creșterea copilului

Prima plată importantă din lună este indemnizația pentru creșterea copilului, care va fi virată pe 8 septembrie. Sumele efectiv primite vor fi reduse cu 10% pentru CASS, însă părinții dobândesc statutul de asigurat în sistemul public de sănătate.

Sumele prevăzute sunt:

-719 lei/lună pentru copiii între 0 și 2 ani;
-292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani.

Din aceste sume se va reține 10% CASS, astfel că părinții vor primi efectiv:

-647 lei pentru copiii 0–2 ani;
-263 lei pentru copiii 2–18 ani.

Este important de menționat că indemnizația de maternitate rămâne scutită de CASS, iar reținerea se aplică doar indemnizației de concediu pentru creșterea copilului și indemnizației de acomodare pentru adopție.

12 septembrie: pensii și indemnizații de handicap

Plățile de pensii vor avea loc pe 12 septembrie. În continuare, drepturile se acordă integral, însă pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei lunar se aplică o reținere de 10% CASS doar pentru suma care excede acest plafon.

Măsura este temporară și va fi valabilă până la 1 ianuarie 2028. Tot în intervalul 12–15 septembrie se vor vira indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, diferențiate în funcție de grad și cuantum.

Indemnizațiile pentru persoanele cu handicap sunt diferențiate astfel:

-Indemnizație lunară: 529 lei
-Buget complementar: 199 lei
-Indemnizație de însoțitor: 2.363 lei (pentru grad grav)
-Pentru alte grade de handicap: indemnizația lunară este 350 lei, iar bugetul complementar 146 lei. Reținerea CASS de 10% se aplică și acestor sume, asigurând incluziunea în sistemul de sănătate.

15–17 septembrie: ajutorul de șomaj

Persoanele aflate temporar fără loc de muncă vor primi ajutorul de șomaj între 15 și 17 septembrie. Reținerea de 10% pentru CASS le garantează menținerea statutului de asigurat medical chiar pe perioada șomajului, fără formalități suplimentare.

19–22 septembrie: burse sociale și venitul minim de incluziune

La finalul lunii, între 19 și 22 septembrie, se vor vira bursele sociale și venitul minim de incluziune (VMI). Bursa socială pentru elevi rămâne 300 lei/lună, iar VMI va fi supus reținerii de 10% pentru CASS. Sumele ajung până la 275 lei/persoană sau 400 lei pentru persoanele singure, cu vârsta de peste 65 ani.

Ministerul Educației a confirmat menținerea cuantumului bursei sociale, iar ANPIS a reiterat calendarul plăților pentru septembrie.

Modificări ale excepțiilor de la CASS

Începând cu perioada 1 august–1 septembrie 2025, o parte dintre persoanele care erau anterior coasigurate gratuit (soți, părinți fără venituri) nu mai beneficiază de excepții.

Aceștia trebuie să se asigure în nume propriu, inclusiv prin plata contribuției minime anuale, unde este cazul. Autoritățile fiscale au publicat ghiduri clare privind noile categorii exceptate și cele care ies din sfera scutirilor.

