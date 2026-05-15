Nicolae Stanciu, gol și titlul de „omul meciului” în China

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a marcat pentru Dalian Yingbo în înfrângerea suferită vineri, 15 mai 2026 pe teren propriu, scor 2-3, contra formației Qingdao West Coast, în etapa a 12-a din Superliga Chinei.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 22, prin Aziz, care a transformat un penalty, iar Qingdao a intrat în avantaj la pauză.

Căpitanul gazdelor, Nicolae Stanciu, a restabilit egalitatea în minutul 52, însă Davidson a readus-o pe Qingdao în avantaj în minutul 69.

Finalul partidei a fost spectaculos, cu încă două goluri marcate în prelungiri. Nelson Luz a transformat un penalty pentru Qingdao în minutul 90+4, iar Acheampong a redus din diferență trei minute mai târziu, stabilind scorul final: 2-3.

Deși echipa sa a pierdut, Stanciu a avut o evoluție apreciată, primind nota 8.4 din partea Flashscore și fiind desemnat omul meciului.

După 12 etape, Dalian Yingbo ocupă locul 3 în clasament, cu 18 puncte, în timp ce Qingdao West Coast se află pe poziția a șasea, cu 13 puncte.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI