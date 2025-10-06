Radu Stanciu, un tânăr din județul Alba, a câștigat două premii la Festivalul Național Tradiții Lăpușne. Premiul întâi la muzică populară și trofeu la secțiunea ,,Doină”

Radu Stanciu, un tânăr din județul Alba, a câștigat două premii la Festivalul Național Tradiții Lăpușne.

Radu Petru Stanciu, din localitatea Inoc, județul Alba a reușit să obțină două premii în cadrul Festivalului Național Tradiții Lăpușne.

Elevul Centrului Augustin Bena din Alba Iulia s-a aflat sub coordonarea doamnei profesoare Leontina Farcaș la concursul care s-a organizat în Lăpuș, județul Maramureș.

Astfel, tânărul a reușit să câștige trofeul secțiunii ,,Doina – baladă” la categoria de vârstă 12-14 ani și premiul întâi la muzică populară.

