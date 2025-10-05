FOTO | Ciclista Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în Cupa României 2025 la XCO

Miruna Măda a reușit să triumfe în Cupa României 2025 la XCO, categoria U23 feminin, în cadrul concursului Reșița Mountainbike, desfășurat astăzi, 5 octombrie.

Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia reușește să încheie astfel cu succes un an dificil, din cauza unei accidentări suferite la începutul lunii mai.

Totuși, Miruna a obținut 3 tricouri de campioană națională la toate disciplinele de XC, tricoul de lider în Cupa de Xco și locul 3 pe podiumul general al Cupei de Maraton.

Zona de Start/Finish a traseului din cadrul competiției a fost situată la 4.4 km de centrul orașului Reșița, pe drumul pietruit de pe dealul Ciorii.

