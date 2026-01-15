Radu Georgescu, despre miliardele de euro care ies din România: ,,Dacă Guvernul nu va mai putea o lună să împrumute euro de la bănci străine, în câteva zile cursul euro se duce la 7 lei”
Economistul Radu Georgescu a explicat în cea mai recentă postare de pe rețelele de socializare cum reușește cursul euro să se mențină fără a crește, dar și de unde iasă miliarde de euro din România. Totodată, acesta scrie ce se va întâmpla dacă Guvernul nu va mai putea să se împrumute o lună de la băncile străine.
,,România este țara de pe planeta Pământ, continentul Europa din care ies cei mai mulți euro pe relația comercială import – export. Lunar ies extrem de mulți bani din România. În 2025 au ieșit peste 30 miliarde euro din România.
Sigur te întrebi de unde naiba mai sunt euro în România, că în fiecare lună ies cel puțin 2 miliarde de euro.
Guvernul nu poate să tipărească euro, nici măcar BNR nu poate. Sigur te întrebi cum naiba cursul euro nu crește în fiecare zi.
Probabil îți dai seama că în România cursul euro este o anomalie economică. Această anomalie se bazează pe altă anomalie economică: se numește deficitul bugetar.
După cum probabil vezi, deficitul bugetar în 2025 este aproximativ egal cu deficitul de Cont Curent. Ambele deficite sunt în jur de 8,5% din PIB.
Pe românește, Guvernul împrumută lunar euro de la bănci străine pentru a finanța deficitul bugetar și a menține cursul euro. Adică, Guvernul face invers decât îți spune ție să faci. Ție îți spune că trebuie să iei credite în lei, chiar dacă dobânda la lei este de 3 ori mai mare decât dobânda la euro și dacă ai un credit în lei, plătești o rată dublă comparat dacă ai avea creditul în euro.
Nu este un pic haios? Sau ciudat? Cât timp mai merg aceste anomalii economice în România? Nimeni nu știe exact, vor merge până într-o zi în care nu va mai merge.
Dacă, de exemplu, Guvernul României nu va mai putea o lună să împrumute euro de la bănci străine, în câteva zile cursul euro se duce la 7 lei. Este posibil să vedem în 2026 acest scenariu.
Guvernul s-a jurat la UE pe degețelul mic că va reduce deficitul bugetar din 2026 la 6,5% din PIB. Păi asta înseamnă că avem o foarte mare problemă.
Dacă faci diferența dintre deficitul de Cont Curent (8,5%) și deficitul bugetar (6,5%) înseamnă 2% din PIB, adică vreo 10 miliarde euro.
Totuși, sunt și vești bune: toată România învață live lecții de economie. Partea mai proastă este că învățăm direct pe pielea noastră și pe banii noștri”, a scris economistul pe Facebook.
