Economistul Radu Georgescu: Guvernul trebuie să împrumute 275 miliarde lei. Cea mai mare valoare împrumutată într-un an de un Guvern din istoria României

Anul 2026 ar putea aduce una dintre cele mai mari presiuni financiare din istoria recentă a României, pe fondul unei nevoi uriașe de împrumut a Guvernului, avertizează economistul Radu Georgescu, printr-un text publicat pe o rețea de socializare.

El atrage atenția asupra unei realități ignorate aproape complet în spațiul public: Guvernul României trebuie să împrumute în 2026 nu mai puțin de 275 de miliarde de lei, cea mai mare sumă atrasă vreodată într-un singur an. Potrivit acestuia, raportată la masa monetară totală existentă în România, această sumă echivalează cu aproximativ 40% din toți banii aflați în circulație, un nivel fără precedent care poate genera efecte economice severe.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Azi Guvernul a anunțat că în 2026 trebuie să împrumute 275 miliarde lei !!! Este cea mai mare valoare împrumutată într-un an de un Guvern din istoria României. Această știre ar trebui să fie la toate TV-urile. Pe toate site-urile. Și oamenii să discute pe rețelele sociale.

Totuși, nu știu dacă au citit 100 de oameni această știre. Deși ne afectează puternic pe toți. Îți explic mai jos:

1. Câți bani sunt în România

Conform BNR în România sunt 758 miliarde lei. Asta înseamnă toți banii adunați de la persoane fizice și firme. Indiferent unde sunt acești bani : la saltea, portofel, conturi curente sau depozite bancare. Toți acești bani se numesc Masă Monetară M2 Asta înseamnă că:

2. 40% din banii tăi vor trece în 2026 prin conturile Guvernului

Dacă faci raportul între suma pe care trebuie să o împrumute Guvernul în 2026 și toți banii din România vei înțelege că 40% din banii tăi vor fi folosiți de Guvern. Guvernul ia acești bani de la populație în mod direct când emit titluri de stat. Sau indirect când iau împrumuturi de la bănci și fondurile private de pensii.

3. Cum stau celelalte țări

Îți dai seama că raportul din România de 40% este imens dacă faci comparația cu nevoia de finanțare a celorlalte Guverne. Guvernul US are o nevoie de finanțare de 7% din toată masa monetară M2 din US. Germania are nevoie de finanțare de 2% din toată masa monetară UK are nevoie de 3%

4. Ce se va întâmpla în România

Din cauza acestei sume imense pe care trebuie să o împrumute Guvernul în 2026, sunt doar 2 posibilități

A ) BNR va printa în 2026 bani fără număr pentru a crește masa monetară și va împrumuta Guvernul

Asta înseamnă că vine hiperinflația peste România

B ) Dacă BNR nu printează bani fără număr , în 2026 va fi bătaie mare pe lei

Și dobânzile la creditele în lei (IRCC și ROBOR) vor exploda.

5 Concluzii

În 2026 se anunță evenimente economice foarte importante. Te vor afecta direct chiar dacă ai zero interes pentru economie. De aceea este foarte important să înțelegi noțiuni elementare de economie. Te va ajuta să-ți protejezi familia și firma în care lucrezi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI