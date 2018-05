Radu Cibu, jucător la Viitorul Spicul Daia Română: „Dreptatea mea unde este domnilor de la AJF? Am fost lovit la Șpring, am fractură de piramidă nazală!”

Scandalul petrecut la Șpring, la partida dintre Euro și Viitorul Spicul Daia Română, în care arbitrul Mihai Domșa a fost agresat de o parte dintre jucătorii adverși, se devoalează pe zi ce trece. Împotriva fraților Ciucă, Comisia de Disciplină a AJF Alba a dictat sancțiuni record, dar în același timp clubul dăian acuză AJF Alba pentru modul cum a judecat cazul. Jucătorul Radu Cibu, care după incidentele de pe teren, a fost transportat cu ambulanța la Sebeș, alături de centralul aiudean și Andrei Miclea, susșine că a fost lovit cu pumnul de Florin Ciucur, oficialul gazdelor, care i-a provocat o fractură de piramidă nazală, dar AJF Alba nu a dictat sancțiunile firești.

*”Ciucur m-a lovit cu pumnul! Vreau dreptate”

„În calitate de jucător la Viitorul Spicul am fost pe teren în timpul evenimentelor de duminică petrecute la Șpring. Vreau să spun că eu nu am agresat pe nimeni, nici măcar arbitrul, doar l-am ajutat pe Horea Ciucă să se ridice de jos după o încăierare. După calmarea spiritelor, când arbitrul era la vestiar, oficialul gazdelor Ciucur Florin, venind din afara terenului (el fiind dincolo de gard în timpul meciului), a venit spre mine și m-a lovit cu pumnul, menționând că eu am provocat tot scandalul petrecut în teren. În urma acestei lovituri m-am ales cu fractură de piramidă nazală, o sub-luxație al unui dinte, buza de sus umflată groaznic (puteți vedea și în poză). Aceste lucruri le pot demonstra printr-un certificat medico-legal. Oare dreptatea mea unde este? Oare domnul arbitru de ce nu a scris în raport că am fost lovit? Oare cei de la AJF de ce nu s-au interesat de situația celor 3 victime care au fost duse de urgență la spital. Echipa Viitorul s-a ales cu amenzi de 5000 și ceva de lei, plus penalizare de joc -record- a doi jucatori, pe când cei de la Șpring au scăpat cu o amendă de doar cu 200 de lei.. Să fie dreptate pentru toată lumea, asta îmi doresc eu… VREAU DREPTATE!„, este mesajul trimis de Radu Cibu, echipierul formației Viitorul Spicul Daia Română.

Citește și: Horea Ciucă, după decizia Comisiei de Disciplină a AJF Alba, în cazul „Mihai Domșa-Viitorul Spicul Daia Română”: „Just pentru mine, injust pentru Paul!”