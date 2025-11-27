Rabla 2026 | Ministrul Mediului, despre continuarea programului ,,Rabla” anul viitor: „Dacă vom avea bani suplimentari va fi luat în considerare”

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate că nu există garanții pentru continuarea programului ,,Rabla” în anul viitor. Motivul este că bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu este încă stabilit.

Buzoianu a precizat că o decizie finală ar putea fi adoptată peste aproximativ o lună, după stabilirea bugetului AFM. Până atunci, instituția trebuie să acorde prioritate proiectelor preluate din PNRR care au rămas fără finanțare europeană, investiții majore în apă și canalizare, centre de colectare prin aport voluntar, fabrici de reciclare și sisteme de gestionare a deșeurilor, potrivit Digi 24.

„Toate aceste proiecte trebuie fie să fie finalizate, fie să primească o parte importantă din fonduri anul viitor”, a precizat ministrul.

Ea a subliniat că nici proiectele deja contractate nu pot fi oprite, iar plățile către firme trebuie achitate în continuare. În aceste condiții, o nouă ediție a programului „Rabla” va fi posibilă doar dacă Ministerul Finanțelor și Guvernul vor suplimenta bugetul AFM.

„Dacă vom avea bani suplimentari, sigur că și Rabla va fi unul dintre proiectele luate în considerare pentru finanțare”, a afirmat Diana Buzoianu.

Programul Rabla Auto 2025, destinat persoanelor fizice, a avut un buget total de 200 de milioane de lei. Fondurile alocate pentru autovehiculele noi cu combustie internă, motociclete și modele cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat încă din prima etapă, pe 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare. Interesul uriaș a determinat autoritățile să suplimenteze bugetul pentru această categorie de autovehicule.

