Economia României, creștere foarte mare în ultimii ani dacă măsori în bani. Economist: ,,Măsurată în aur sau Bitcoin, scăderea e și de 90%”
Oficial ne merge bine din punct de vedere economic, dar real lumea simte că merge prost. De ce se întâmplă acest lucru explică economistul Radu Georgescu în cea mai recentă postare pe rețelele de socializare.
,,La TV vezi știri că bursa crește, economia crește. Totuși, primesc multe întrebări: „Radu, ce ar trebui să fac? Salariul nu mi-a crescut, toate s-au scumpit, mă descurc mai greu decât acum 2-3 ani”.
Probabil 90% dintre oameni simt că sunt mai săraci. Pare un paradox, oficial ne merge bine din punct de vedere economic, dar real lumea simte că merge prost.
Îți explic de ce, dar întâi îți pun 3 întrebări. Dacă știi răspunsul, nu mai trebuie să citești mai departe.
1. De ce Băncile Centrale (China, India, Japonia, Polonia, etc) cumpără masiv aur?
2. De ce băncile mari, fondurile de investiții și companiile cumpără bitcoin?
3. De ce America face un plan economic în care vrea ca dolarul să fie acoperit de criptomonede?
Răspunsul este pentru că trăim o perioadă istorică pe planeta Pământ. Generația noastră nu a mai trăit așa ceva.
Se schimbă unitatea de măsura a avuției. Băncile Centrale, băncile comerciale și companiile au înțeles că banii nu vor mai fi unitatea de măsură pentru avuție. Acestea se duc către ceva ce nu se poate printa de către state. Merg către aur și criptomonede.
Dacă citești pagina mea, bănuiesc că ai înțeles până acum din articolele mele că de fiecare dată când o țară printează bani, scade valoarea banilor. Se numește inflație. Pe românește, toată lumea sărăcește.
Auzi la TV că prețurile au crescut cu 10%. De fapt, din punct de vedere economic, bunurile nu s-au scumpit, ci banii s-au devalorizat deoarece statul printează bani fără număr. Dacă înțelegi acest lucru, este primul pas către educația financiară.
Auzi la TV că economia României a crescut foarte mult în ultimii ani. Este adevărat, dacă măsori în bani.
În 2020, PIB-ul României era de 252 miliarde dolari. În 2025, PIB-ul României o să fie în jur de 390 miliarde dolari, o creștere de 50%.
Woow! Foarte bine! Acum să măsurăm în etalonul Băncilor Centrale, adică în aur.
În 2020, PIB-ul României era de 148 milioane uncii de aur. În 2025, PIB-ul României va fi de 97 milioane uncii de aur, adică o scădere de 30%.
Woow! Acum să măsurăm în etalonul pe care îl vrea America, adică în Bitcoin.
În 2020, PIB-ul României era de 36 milioane bitcoin. În 2025, PIB-ul României va fi de 4 milioane bitcoin, adică o scădere cu 90%.
Woow! Deci dacă măsurăm în ceva ce nu se poate tipări electronic de către state, economia scade accentuat. În acest moment, economia crește doar prin tipărire de bani, adică prin inflație. Economia nu crește din productivitate, cum ar fi normal.
Dar inflația sărăcește populația. Acum poți să calculezi și salariul tău în noile etaloane de pe planeta Pământ: aur și criptomonede. Vei înțelege de ce te simți mai sărac. Acum ai înțeles de ce vorbesc despre aur și bitcoin?”, a scris economistul pe Facebook.
