Rabla 2025 | Sesiune nouă de înscrieri pentru persoanele fizice, în decembrie. Când vor începe
Persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025 vor avea parte de o nouă sesiune, care urmează să fie lansată marți, 16 decembrie, 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
Înscrierile se deschid marți, 16 decembrie, la ora 10:00, și vor fi posibile până la 31 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor alocate, a anunțat AFM.
Cererea de finanțare rămâne activă și poate fi accesată în aplicația informatică.
Bugetul destinat noilor înscrieri este constituit din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează:
- 22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică;
- 14.510.000 lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi.
Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:
- 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
- 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;
- 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
- 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.
„La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil”, precizează AFM.
În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanțare. De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.
Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției – https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php.
