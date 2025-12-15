Vești bune pentru pensionarii cu venituri mici: Vor primi 400 de lei în decembrie. Anunțul făcut de Ministrul Muncii

Pensionarii români cu venituri mici vor primi în luna decembrie un supliment financiar de 400 de lei, care va fi acordat odată cu pensia potrivit Ministrului Muncii, Florin Manole.

„Da, e vorba de un supliment important, care vine împreună cu pensia. Este vorba de cei 400 de lei din luna decembrie, care decurg din legea prin care cei cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a declarat ministrul Florin Manole, într-o intervenție televizată.

Cei 400 de lei constituie cea de-a doua tranșă din ajutorul financiar total de 800 de lei, aprobat de Guvern pentru anul 2025. Prima parte a fost acordată în luna aprilie, iar cea de-a doua urmează să fie achitată în decembrie, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Sprijinul este destinat pensionarilor cu venituri lunare de cel mult 2.574 de lei. Plata va fi realizată automat de către Casa Națională de Pensii Publice, fie prin virament pe card, fie prin mandat poștal, în funcție de modalitatea obișnuită de primire a pensiei.

