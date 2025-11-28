PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025
PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025
Societatea de Transport Public SA Alba Iulia vă aduce la cunoștință că programul de transport în data de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, în Zona Metropolitană Alba Iulia va fi program de duminică.
Foarte important : autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!
Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.
Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588.
Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în decor, în zona Tărtăria
ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în afara drumului, în zona Tărtăria Un accident rutier a avut loc joi noaptea, în jurul orei 23.00, pe DN7. Un autotren s-a răsturnat în zona Tărtăria. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe […]
FOTO | Cugirenii care au aruncat gunoiul în locuri nepermise, sancționați de polițiștii locali: Amenzi de aproape 10.000 lei și 7 avertismente
Cugirenii care au aruncat gunoiul în locuri nepermise, sancționați de polițiștii locali: Amenzi de aproape 10.000 lei și 7 avertismente În luna noiembrie 2025, polițiștii locali din cadrul Compartimentelor ordine şi linişte publică; circulaţia pe drumurile publice / Disciplina în construcţii şi afişajul stradal; protecţia mediului; control activitate comercială au desfășurat ample acțiuni de verificare […]
Patru angajați din Alba Iulia, păcăliți să depună peste 18.000 lei prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări. Recomandări pentru a nu fi înșelați de necunoscuți
Patru angajați din Alba Iulia, păcăliți să depună peste 18.000 lei prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări. Recomandări pentru a nu fi înșelați de necunoscuți Patru angajați din Alba Iulia au fost păcăliți să depună peste 18.000 lei prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări. Patru angajați ai unor societăți comerciale din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mamele abuzate ar putea călători în străinătate fără procură de la agresor. Modificarea legislativă vizează protejarea victimelor violenței domestice
Mamele abuzate ar putea călători în străinătate fără procură de la agresor. Modificarea legislativă vizează protejarea victimelor violenței domestice România...
Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care dânsul o ia”
Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care...
Știrea Zilei
FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări
Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua...
VIDEO | Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”
Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de...
Curier Județean
PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025
PROGRAMUL STP de ZIUA NAȚIONALĂ, la Alba Iulia: Cum vor circula autobuzele în 1 Decembrie 2025 Societatea de Transport Public...
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în decor, în zona Tărtăria
ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autotren a ieșit în afara drumului, în zona Tărtăria Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...