Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an

Tânăr de 23 de ani, REȚINUT de polițiști, după ce a fost prins ,,mort de beat” la volanul mașinii, prin Galda de Jos: Avea o alcoolemie de 1,12 mg/l și s-a ales cu dosar penal Un tânăr de 23 de ani, ”mort de beat”, a fost prins de polițiști la volanul mașinii, prin Galda de […]