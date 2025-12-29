Rămâi conectat

Curier Județean

Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an

Marile magazine, supermarket-urile și mall-urile din județul Alba vor avea un program de funcționare special de Anul Nou 2026. Majoritatea unităților comerciale vor fi închise joi, 1 ianuarie.

Programul Kaufland de Anul Nou

31 decembrie 2025 07:00-18:00
1 ianuarie 2026 ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00

Program Lidl de Anul Nou

31 decembrie 2025 07:00-18:00
1 ianuarie 2026 ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00

Program Carrefour de Anul Nou

Hypermarket Carrefour

29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: ÎNCHIS

Carrefour Market

27 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: ÎNCHIS

Programul Penny de Anul Nou

31 decembrie 2025: 07:00–18:00
1 ianuarie 2026: ÎNCHIS
2 ianuarie 2026: 10:00–18:00

Programul Profi de Anul Nou

31 decembrie: Magazinele Profi se vor închide la ora 19:00
1 ianuarie: ÎNCHIS
2 ianuarie 2026: 10:00-18:00

Program Selgros de Anul Nou

31 decembrie 2025 – 08:00 – 17:00
01 ianuarie 2026 – închis
02 ianuarie 2026 – 08:00 – 20:00

Program Carolina Mall Alba Iulia de Anul Nou

29-30 decembrie 2025 – 10.00-22.00
31 decembrie 2025 – 10.00 – 18.00
1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 – 10.00-22.00

Program Alba Mall de Anul Nou

31 decembrie 2025 – 10.00 – 15.00
1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 – 14.00-22.00

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

29 decembrie 2025

De

ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții ISU Alba a gestionat 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun, printre ele fiind cinci incendii și două accidente la care au intervenit salvatorii. Pompierii din cadrul ISU Alba au gestionat în perioada 25 – […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: Două avertismente date firmelor din județ, 22 – 24 decembrie 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

29 decembrie 2025

De

ITM Alba: Două avertismente date firmelor din județ, 22 – 24 decembrie 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 22 – 24 decembrie 2025, inspectorii ITM Alba au dat două avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 23 de ani, REȚINUT de polițiști, după ce a fost prins ,,mort de beat” la volanul mașinii, prin Galda de Jos: Avea o alcoolemie de 1,12 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 decembrie 2025

De

Tânăr de 23 de ani, REȚINUT de polițiști, după ce a fost prins ,,mort de beat” la volanul mașinii, prin Galda de Jos: Avea o alcoolemie de 1,12 mg/l și s-a ales cu dosar penal Un tânăr de 23 de ani, ”mort de beat”, a fost prins de polițiști la volanul mașinii, prin Galda de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 16 minute

Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant

Piața imobiliară, în prăbușire: Vânzările au scăzut până la 80% în 2025, iar chiriile au crescut constant Pe piața imobiliară...
Actualitateacum o oră

Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei 

Un vortex polar aduce gerul în Europa: Vreme EXTREMĂ în ianuarie 2026, cu temperaturi sub normalul perioadei Luna ianuarie 2026...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate

FOTO ȘTIREA TA | Aglomerație la abonamentele STP: Pensionarii stau la coadă pentru a beneficia de gratuitate Pensionarii din Alba...
Ştirea zileiacum 20 de ore

VIDEO | Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni: „Stăm aici, la locul nostru”

Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni:...

Curier Județean

Curier Județeanacum 46 de minute

ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții

ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții ISU Alba...
Curier Județeanacum 2 ore

Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an

Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 ore

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Politică Administrațieacum 19 ore

Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările

Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările Spitalul Județean...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod

În 29 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod Mergând cei trei...
Opinii - Comentariiacum o zi

În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea