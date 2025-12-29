Programul magazinelor de Anul Nou 2026, în județul Alba: Când sunt deschise Kaufland, Lidl, Penny, Selgros, Carrefour și mall-urile la început de an
Marile magazine, supermarket-urile și mall-urile din județul Alba vor avea un program de funcționare special de Anul Nou 2026. Majoritatea unităților comerciale vor fi închise joi, 1 ianuarie.
Programul Kaufland de Anul Nou
31 decembrie 2025 07:00-18:00
1 ianuarie 2026 ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00
Program Lidl de Anul Nou
31 decembrie 2025 07:00-18:00
1 ianuarie 2026 ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 10.00 – 18.00
Program Carrefour de Anul Nou
Hypermarket Carrefour
29 – 30 decembrie: 07:00 – 23:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: ÎNCHIS
Carrefour Market
27 – 30 decembrie: 07:00 – 22:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: ÎNCHIS
Programul Penny de Anul Nou
31 decembrie 2025: 07:00–18:00
1 ianuarie 2026: ÎNCHIS
2 ianuarie 2026: 10:00–18:00
Programul Profi de Anul Nou
31 decembrie: Magazinele Profi se vor închide la ora 19:00
1 ianuarie: ÎNCHIS
2 ianuarie 2026: 10:00-18:00
Program Selgros de Anul Nou
31 decembrie 2025 – 08:00 – 17:00
01 ianuarie 2026 – închis
02 ianuarie 2026 – 08:00 – 20:00
Program Carolina Mall Alba Iulia de Anul Nou
29-30 decembrie 2025 – 10.00-22.00
31 decembrie 2025 – 10.00 – 18.00
1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 – 10.00-22.00
Program Alba Mall de Anul Nou
31 decembrie 2025 – 10.00 – 15.00
1 ianuarie 2026 – ÎNCHIS
2 ianuarie 2026 – 14.00-22.00
