4 noiembrie 2026 | Ziua Porților Deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Elevii vor afla informații utile privind procesul de selecție și admitere, oferta educațională, baza materială și didactică a instituției

Ziua Porților Deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Elevii vor afla informații utile privind procesul de selecție și admitere, oferta educațională, baza materială și didactică a instituției

Miercuri, 4 noiembrie 2026, în intervalul orar 12.00 – 16.00, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” organizează Ziua Porților Deschise.

Activitatea este inclusă în seria de manifestări dedicate Zilei Colegiului și vine în sprijinul elevilor de gimnaziu care sunt interesați să urmeze cursurile unui colegiul militar, explică reprezentanții instituției de învățământ printr-o postare pe Facebook.

,,Cu acest prilej, elevii vor afla informații utile privind procesul de selecție și admitere, oferta educațională, baza materială și didactică a instituției și vor putea purta discuții cu elevii colegiului despre activitățile zilnice sau cele extracurriculare.”, a transmis Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”

Pentru buna organizare a evenimentului, cei interesați să participe sunt rugați să completeze următorul formular: https://forms.gle/VwjiHmfMTUWv1PH28

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