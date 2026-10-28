FOTO | Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și proiecte care leagă județul de Europa

Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și proiecte care leagă județul de Europa

Peste 130 de cetățeni și organizații din județul Alba au fost recunoscuți și premiați de-a lungul celor trei ediții ale evenimentului, dintre care aproximativ 40 de laureați au fost distinși chiar în acest an, la ediția din 2026. Gala „Omul potrivit la locul potrivit”, inițiată de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aduce în atenția publicului profesioniști și inițiative care contribuie direct la dezvoltarea comunității. Evenimentul completează fericit proiectele sale dedicate educației, oportunităților pentru tineri, accesului la fonduri europene și promovării României.

O învățătoare care merge șapte kilometri pe jos pentru a ajunge la elevii săi. Un ultramaratonist care parcurge sute de kilometri pe munte. O mamă care a construit un centru de sprijin pentru copiii cu autism. Antreprenori care investesc în comunitățile lor, medici dedicați pacienților și tineri care obțin rezultate remarcabile la nivel internațional.

Acestea sunt doar câteva dintre poveștile aduse în prim-plan de Victor Negrescu prin intermediul Galei „Omul potrivit la locul potrivit”. Inițiat în 2024, evenimentul a ajuns deja la a treia ediție, devenind o tradiție anuală de recunoaștere a oamenilor care, prin muncă și implicare, schimbă în bine comunitățile din județul Alba.

Pentru inițiatorul galei, promovarea acestor exemple este strâns legată de preocuparea sa constantă pentru dezvoltarea județului: aprecierea profesioniștilor, încurajarea tinerilor și crearea unor legături durabile între inițiativele locale și oportunitățile europene.

„Eu cred că județul Alba are un potențial extraordinar. Iar cea mai importantă resursă a sa o reprezintă oamenii. Oameni care muncesc, care au idei, care își asumă responsabilități și care reușesc lucruri extraordinare”, a declarat Victor Negrescu.

Trei ediții care au făcut cunoscute poveștile oamenilor din Alba

Primele două ediții ale galei, organizate în anii 2024 și 2025, au adus în fața publicului aproape 100 de oameni deosebiți din județul Alba. Au fost premiați profesori, salvatori, medici, antreprenori, fermieri, sportivi și oameni de cultură.

Alături de aceștia, au fost recunoscuți voluntari, specialiști în atragerea fondurilor europene și persoane care au transformat dificultățile întâlnite în propria viață în adevărate proiecte de sprijin pentru ceilalți.

Cea de-a treia ediție, desfășurată pe 17 octombrie 2026, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, a continuat această frumoasă inițiativă. Aproximativ 40 de oameni și organizații au fost premiați în cadrul a zece categorii, alături de laureații premiilor speciale.

Dincolo de domeniile diferite în care activează, laureații au în comun seriozitatea cu care își fac meseria și contribuția valoroasă adusă comunității. Poveștile lor demonstrează că performanța și implicarea se regăsesc deopotrivă în orașele județului, în sate sau în cătunele izolate din Munții Apuseni.

Laureații primelor ediții, exemple care merită cunoscute în continuare

Maria Ștefănuț, premiată în 2024 la categoria „Implicare în Educație Custodie”, este învățătoarea din Munții Apuseni care parcurge șapte kilometri pe jos pentru a ajunge la școala din cătunul Dealul Lămășoi, aflat în comuna Albac. Cu peste 30 de ani petrecuți la catedră, a ales să rămână într o comunitate în care prezența unui dascăl înseamnă accesul copiilor la educație și o legătură permanentă cu familiile acestora.

„Premiul m-a emoționat profund. Nu pentru că am primit o distincție, ci pentru că a fost recunoscută munca de zi cu zi a dascălilor care aleg să rămână acolo unde este cea mai mare nevoie de ei. Simt că premiul nu este doar al meu, ci al tuturor colegilor care fac același lucru, în tăcere”, a mărturisit Maria Ștefănuț.

Tot în 2024, la categoria Sport, a fost premiat Levente Polgar. Sportivul din Aiud, care și-a pierdut brațul drept în copilărie, a devenit prima persoană cu dizabilități care a încheiat Tor des Géants, o competiție montană extremă desfășurată pe o distanță de aproximativ 330 de kilometri prin Alpii Italieni. El a terminat cursa de trei ori consecutiv, în anii 2023, 2024 și 2025, iar activitatea sa sportivă este dublată de o implicare activă în acțiuni caritabile și în proiectele Invictus.

O altă poveste remarcabilă este cea a Alexandrei Tiutiu, fondatoarea Asociației „Prietenii lui Darius” din Aiud, premiată la categoria „Exemplu de Civism”. Pornind de la experiența propriei familii și de la nevoile fiului său, diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, ea a construit un proiect de succes care, la doar doi ani de la înființare, oferea deja terapie gratuită și sprijin pediatric pentru 40 de copii.

Printre laureați se numără și Andreea Oanță, fondatoarea brandului Caresta, președinta CONAF Alba și inițiatoarea unei școli de marochinărie.

Premiată în 2025 la categoria „Alba la feminin”, aceasta consideră că dezvoltarea unei afaceri reprezintă o responsabilitate directă față de comunitatea în care își desfășoară activitatea.

Tudor Florin Limbean, cunoscut publicului drept „Micul Patriot”, a fost premiat în 2024 la categoria „Tineri de excepție”. În anul 2026, acesta a împlinit zece ani de activitate artistică neîntreruptă, timp în care a dus cântecul tradițional românesc în numeroase comunități din țară și din străinătate.

Ovidiu și Ioana Țăran, laureați ai Premiului Special în 2025, îmbină armonios activitatea artistică și promovarea tradițiilor cu munca la catedră, transmițând cu dedicare generațiilor tinere cunoștințele și dragostea lor pentru muzică.

Ediția din 2026, de la performanța tinerilor la solidaritate

Cea de-a treia ediție a galei a adus în atenția publicului noi exemple remarcabile de profesionalism și dăruire.

În domeniul educației, profesorul Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a fost premiat pentru contribuția sa deosebită la modernizarea învățământului, după obținerea trofeului „Directorul Anului 2025 pentru Inovare”, acordat de Asociația pentru Valori în Educație. În sectorul sănătății, distincțiile acordate au evidențiat activitatea deosebită a profesioniștilor care îngrijesc pacienții și dezvoltă servicii medicale esențiale.

Printre tinerii premiați s-au numărat Andra Bunea (medaliată cu argint la individual și cu aur alături de echipa României la Olimpiada Internațională de Limba Engleză), echipa de robotică Team XEO a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” și Cvintetul cu pian al Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

În sport, a fost recunoscută oficial performanța ciclistei Miruna Măda, care a obținut patru titluri naționale la mountain bike în sezonul competițional 2026.

De asemenea, Bogdan și Marinela Petrașcu au fost premiați pentru afacerea de familie de succes construită în comuna Bucium, bazată pe cultivarea și procesarea fructelor de pădure, precum și pentru promovarea activă a produselor locale prin intermediul Băcăniei Transilvania din Alba Iulia.

Solidaritatea socială a ocupat un loc central în cadrul festivității. Activitatea remarcabilă a părintelui arhimandrit Vasile Crișan de la Mănăstirea Dumbrava, inițiativele de sprijin medical pentru locuitorii satelor din comuna Râmeț și mobilizarea exemplară a echipei „Teiușul Aleargă” în beneficiul copiilor cu autism au fost aplaudate de întregul public.

Premiile speciale din acest an au pus în lumină implicarea curajoasă a revoluționarului Oliviu Gașpar, cei 41 de ani dedicați educației de către învățătoarea Ilina Vesa, precum și contribuția majoră la păstrarea patrimoniului cultural a Aureliei Matei (deținătoare a titlului de „Tezaur Uman Viu”) și a Nastasiei Boboia (recunoscută pentru promovarea meșteșugului tradițional al țesutului la război).

Nu în ultimul rând, senatorul Robert Cazanciuc a primit un premiu special pentru proiectul social „Lift pentru viață”, o inițiativă legislativă dedicată îmbunătățirii accesibilității clădirilor de locuințe pentru persoanele vârstnice și cele cu mobilitate redusă.

O gală care a devenit o tradiție în județul Alba

Evenimentul a fost prezentat de jurnalista Mihaela Bîrzilă și a oferit momente pline de emoție. Programul a inclus momente artistice deosebite susținute de elevii Liceului de Arte „Regina Maria”, momente dinamice de dans, dar și recitalul de excepție oferit de tânăra și talentata artistă locală Maria Carmen Ciobotea (cunoscută publicului și sub numele de scenă MARIA).

La final, Victor Negrescu a ținut să adreseze mulțumiri publice tuturor celor care au transformat cea de-a treia ediție într-un real succes, menționându-i în special pe Corneliu Mureșan, Adina Toma, deputații Adrian Bara și Voicu Vușcan, primarii din județ, precum și pe Iulia Fabian alături de întreaga echipă tehnică de organizare.

„Mi-aș dori ca fiecare om care urcă pe această scenă să plece de aici cu sentimentul că munca sa este apreciată. Dar, mai ales, mi-aș dori ca poveștile lor să îi inspire și pe alții. Pentru că avem nevoie de mai multă încredere unii în ceilalți, de mai mult respect pentru muncă și de mai mulți oameni care aleg să se implice. Alba se dezvoltă prin oamenii săi. Iar acești oameni merită să fie în prim-plan”, a transmis în încheiere Victor Negrescu.

Promovarea valorilor și performanțelor românești

Activitatea lui Victor Negrescu include și inițiative de promovare a culturii, turismului și sportului românesc în instituțiile europene.

În 2026, a organizat la Bruxelles un eveniment dedicat aniversării a 50 de ani de la primul „10 perfect” al Nadiei Comăneci. Evenimentul a reunit campioni ai sportului românesc, decidenți europeni, reprezentanți ai autorităților din România și tineri sportivi.

Asemenea proiecte fac cunoscute performanțele românești unui public european și creează ocazii de dialog despre sprijinul acordat sportului și generațiilor tinere.

La nivelul județului Alba, Gala „Omul potrivit la locul potrivit” urmărește aceeași preocupare pentru recunoașterea valorii, aducând în fața publicului oameni ale căror rezultate pot încuraja și alte inițiative.

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