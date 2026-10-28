Foto | La doar un pas de o noapte în frig, în Apuseni! Doi tineri, salvați de Salvamont după ce au rămas fără lumină pe traseu
La doar un pas de o noapte în frig, în Apuseni! Doi tineri, salvați de Salvamont după ce au rămas fără lumină pe traseu
Doi turiști în vârstă de 19 ani au fost salvați în timpul unei intervenții nocturne a echipei Salvamont Salvaspeo Bihor, după ce au rămas fără surse de iluminat pe circuitul Cheile Galbenei, în Parcul Natural Apuseni.
Cei doi au pornit în drumeție în jurul orei 12:00, însă au fost surprinși de lăsarea întunericului în zona Izbucului Galbenei. Deși vizibilitatea scădea, aceștia și-au continuat deplasarea spre Avenul Bortig. Pe traseu, una dintre sursele de iluminat s-a defectat, iar cealaltă era pe punctul de a ceda.
Rămași fără o sursă sigură de lumină, tinerii au apelat numărul unic de urgență 112 și au solicitat ajutorul salvatorilor montani.
Echipa Salvamont i-a localizat în zona Avenului Bortig. Având în vedere temperaturile scăzute, de aproximativ 4 grade Celsius, salvatorii le-au oferit haine groase și i-au însoțit în siguranță până la mașina parcată în Poiana Bălileasa.
Intervenția s-a încheiat în jurul orei 01:00, după o operațiune desfășurată pe timp de noapte.
Salvamontiștii atrag atenția asupra importanței planificării atente a drumețiilor, mai ales după trecerea la ora de iarnă, când întunericul se instalează în jurul orei 17:00. Turiștii sunt sfătuiți să își adapteze traseele la durata zilei, să aibă la dispoziție surse de iluminat funcționale și de rezervă și să evite continuarea deplasării atunci când condițiile devin nesigure.
O planificare necorespunzătoare și lipsa echipamentului adecvat pot transforma o drumeție obișnuită într-o situație de urgență.
sursa: Salvamont Salvaspeo Bihor
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